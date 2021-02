La Bielorussia di Alexander Lukashenko continua ad essere attraversata da un’ondata di proteste non stop dallo scorso 9 agosto: data nella quale l’«ultimo dittatore d’Europa» - in carica ininterrottamente dal 1994 - è stato confermato con l’80 per cento dei voti. L’opposizione, con il sostegno dell’Occidente, ha definito quell’elezione una messa in scena orchestrata dal regime, che nel frattempo ha incarcerato migliaia di persone scese nelle strade a protestare pacificamente per chiedere la liberazione dei prigionieri politici ed elezioni libere in tutte le città bielorusse (nei report occidentali si parla anche di torture e stupri).

Dopo mesi di promesse, Lukashenko - oggi - ha nuovamente dichiarato che «una bozza di riforma costituzionale sarà preparata entro la fine del 2021» per essere poi, successivamente, «almeno sottoposta a referendum» all’inizio dell’anno prossimo. Il dittatore, come ha riferito l’agenzia Interfax, ha tenuto un articolato discorso durante l’Assemblea del popolo - dove erano presenti le massime cariche dello Stato, militari, civili e religiose - incentrata sulle riforme politiche in gestazione. Riforme che tuttavia, secondo gli oppositori del regime che si trovano all’estero (dato che in patria sono in carcere o sono stati zittiti), sarebbero in realtà un mero strumento per consentire allo stesso despota di rimanere al potere dopo mesi di proteste antiregime.