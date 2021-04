Gli incontri tra non congiunti restano, però, limitati a due persone fino a nuovo avviso. Ciononostante, a Praga, dopo una Pasqua di «clausura», la gente è tornata a passeggiare nelle strade e nei parchi, pur con il mantenimento del distanziamento sociale e l’obbligo delle mascherine. Una piccola, grande conquista, anche in virtù del prosieguo della campagna vaccinale che vede ora affacciarsi anche il siero russo Sputnik V, con qualche polemica, in attesa del via libera dell’EMA.