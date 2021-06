The following provisions concerning road traffic will be introduced at the Gran Premio Città di Lugano, the International Professional Cycling Race on Sunday, June 27, 2021.

Route in the jurisdiction of Lugano, repeated 8 times:

Start from Riva Vela - Piazza Luini (LAC), Via Mazzini, Via A.Riva. Barbengo: Via Barbengo, Via delle Scuole. Casoro: Via Casoro, Via al Lago. Muzzano: Via Mondino, Via Piodella, Rotonda di Viglio, Via Muzzano, Via Ciusaretta, Piazza alle Scuole, Via alla Selva and Via Muzzano. Sorengo: Via Cremignone, Via Cortivallo, Via Cortivallo / Via Lugano traffic circle. Lugano: Via Moncucco, Via Besso, Via Manzoni (tunnel Besso), Via S. Gottardo, Via Cantonale, C.so Pestalozzi, Via Magatti, Piazza Manzoni, Riva Vela.

Competition route in the jurisdiction of Collina d’Oro, repeated 8 times:

Via Montalbano, Via S. Abbondio, Via Collina d’Oro, Via M.te Croce, Via Roncone, Via Cantonale (Carabietta), Riva Valbella, Riva Cantonetto, via Muzzano.

Total closure of traffic in Lugano:

From Piazza Castello to Via Adamini from Saturday, June 26, 2021 from 20:30 to Sunday, June 27, 2021 at about 19:00.

From 10:00 a.m. until 4:00 p.m. from the Debarcadero of Paradiso to Via Mazzini (Riva Caccia) and Via Cantonale, Corso Pestalozzi (first stretch), Via Pretorio and Via Magatti.

- the accesses to the hotel Splendid Royal and to the neighbors of Riva Caccia - Via Fontana, are ensured by the debarcadero of Paradiso.

- Via Mazzini is accessible for residents coming from Paradiso and only after the end of the run (possible waiting time up to 20 minutes).

- The covered parking lot at Lac is accessible only for season ticket holders coming from Paradiso and only after the end of the race (waiting time up to 20 minutes possible).

- The Central Park covered parking lot is only accessible for season ticket holders coming from Paradiso and only after the end of the race (waiting time up to 20 minutes possible).

