“Nel 1900 il lupo nelle nostre montagne era praticamente istinto. Poi con il progressivo abbandono di pascoli e montagne per vivere e lavorare in pianura, la natura ha ripreso il suo posto creando l’habitat adatto al ritorno del lupo.”

“La montagna non è solo neve, creste, torrenti, laghi e pascoli, è un modo di vivere la vita con misura. Un passo davanti all’altro, silenzio, tempo, misura”. Passo tratto da un’Intervista rilasciata a Viviana Viri il 10.11.2021 da Paolo Cognetti e pubblicata sul Corriere del Ticino. Lo scrittore ha pubblicato un nuovo romanzo “La felicità del lupo”, sulla voglia di ricominciare. I personaggi fuggono da qualcosa, da qualcuno, o forse semplicemente da sé stessi: la risposta è ancora la montagna. Concludo che il lupo, l’orso stanno sconvolgendo questa immagine idilliaca, poetica!

Il lupo è d’attualità nella letteratura contemporanea. Nelle librerie si trovano numerosi libri che trattano il tema, specialmente libri e testi per bambini! Tutte le volte che guardo le proposte resto affascinato, ma mi interrogo pure: il lupo non è solo nel territorio, ma anche nell’immaginario, nella letteratura. Pochi oramai gli allevatori e agricoltori, ma tanti lettori che si lasciano influenzare dalla mitizzazione del tema. L’amore dei bambini per i peluche di lupi e orsi, restano poi nell’immaginario adulto! La fiaba al posto della dura realtà che si vive nel territorio.

Mi è stato chiesto un bilancio sulla situazione Svizzera a fronte dei Grandi Predatori. Lo faccio volentieri al termine di un anno che è stato problematico, impegnativo per gli eventi che si sono verificati: predazioni praticamente ogni giorno, non più solo di capre e pecore, scarichi anticipati di alpi dopo pochi giorni di alpeggio, grande pressione su allevatori e alpeggianti, aziende che liquidano il bestiame, alpeggi abbandonati a se stessi: degrado ambientale! A livello internazionale scenari simili! Sembra un bollettino di guerra, lo sfondo di un quadro dell’orrore: l’apocalisse della montagna e della sua vita.

I sempre più frequenti articoli pubblicati sui nostri quotidiani, su social, su riviste hanno dato cifre e situazioni ben precise e che criticamente illustrano la storia di un settore primario, ma anche turistico e del vivere quotidiano, sotto pressione e che crea preoccupazione anche in coloro che erano scettici e ci sino a poco fa ci indicavano come estremisti ed esagerati.

L’evoluzione incontrollata dei lupi è preoccupante: in Svizzera 77 a inizio 2020, 100 a settembre 2020 (dichiarazione dell’on. Simonetta Sommaruga), 130 al 30 giugno 2021 (dichiarazione del Consiglio Federale) e...oggi? Praticamente un aumento del 30% annuo. Le mute di lupi sono pure in espansione sino a raggiungere quasi una ventina (sei nei Grigioni, due in Ticino).

Che qualcosa non quadra, che vi è un allarme nel territorio svizzero (montagne, ma anche nelle pianure e negli agglomerati) se ne è accorta anche la politica, specialmente dopo la bocciatura risicata il 27 settembre 2020 della nuova legge sulla caccia (-1.8%, un’inezia). Berna diceva che sino al 2025 non si sarebbe più parlato di misure per contenere i lupi e i danni che creano. La politica Associativa d’area, all’unisono con le Camere federali, si sono mosse e hanno chiesto con determinazione al Consiglio Federale di agire. Cosa fatta: progetto di modifica dell’Ordinanza sulla legge sulla Caccia (OCP) presentato il 30 giugno 2021 e messo in vigore dal 15 luglio. Non una revisione epocale a dire il vero, un segno sicuro! Da subito da metà luglio la revisione dell’Ordinanza è risultata sorpassata dagli eventi e dalla terribile estate che si è vissuta nelle nostre alpi. Mai vista una situazione simile: impressionante la pagina pubblicata sul Schweizer Bauer del 20 ottobre: riporta tutte le predazioni avvenute in Svizzera giorno per giorno, Cantone per Cantone: più di 700 predazioni riconosciute e a fine anno sicuramente più di ottocento.

Ultimamente se ne discute di nuovo a livello federale. Per questo inizio anno sono attese proposte di modifica di leggi e ordinanze, di nuovi crediti per sostenere allevatori e alpeggi nella stagione alpestre 2022. Un programma preciso è allestito, commissioni varie se ne sono occupate e se ne stanno occupando. Sono ottimista qualcosa succederà, sicuramente vi saranno alcune azioni concrete, specialmente a sostegno della stagione alpestre 2022.

Pure nei cantoni ci si sta muovendo: il 10 febbraio 2019 il popolo urano ha approvato un articolo di legge per il contenimento dei Grandi predatori con il 70.2% dei consensi. Il 28 novembre 2021 in Vallese il 65.2% dei votanti ha approvato un articolo costituzionale che dice “NO ai Grandi Predatori”. E in Ticino, nei Grigioni, cosa facciamo?

Potrei scrivere molto altro di questo impegnativo anno 2021. Dalla fondazione dell’Associazione Svizzera e delle sei Sezioni cantonali nel 2015 è stato l’anno più impegnativo e traumatico.

Un cruccio sta nell’impasse nella modifica della Convenzione di Berna (1979), vera spada di Damocle su ogni azione concreta. La richiesta di abbassare la protezione del lupo da “assoluto” a “protetto” presentata a Strasburgo dal Consiglio Federale il 16 agosto 2018 è ancora senza risposta, ignorata! Anzi vorrei dire senza ombra di dubbio snobbata, ma qui si apre un altro tema.

Concludo ringraziando le Sezioni ticinese e grigionese per il qualitativo lavoro che svolgono, anche a fronte di situazioni di ottusità e preclusione politica. Grazie all’Agricoltore ticinese che mensilmente ospita articoli per informare sulla problematica dei Grandi Predatori e per la collaborazione assicurata dall’Unione Contadini ticinese.

A Tutte e a Tutti un buon cammino nel 2022, anno che sarà ancora problematico, ma con la speranza che politica e amministrazione ci diano nuove misure e sostegni concreti, non burocratici, nella necessaria regolazione dei Grandi Predatori.

Non demordete: Voi siete i veri insostituibili tutori del territorio e della sua cultura.

