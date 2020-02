La crescente precarietà sociale e ambientale non manca di suscitare anche da noi inquietudine e angoscia per il futuro. Comprensibilmente. Oggi è più che mai necessario avere il coraggio di rimettere in discussione il modello di sviluppo attuale, cambiando la prospettiva da cui guardiamo le cose. La convinzione illusoria della specie umana di essere in qualche modo indipendente e separata dal tutto, se non addirittura superiore, privilegiata, «eletta», è ciò che l’ha portata a comportarsi spesso come un’arrogante cellula cancerogena che aggredisce e distrugge lo stesso organismo in cui vive. Così, l’ambiente, le persone stesse, non sono considerati altro che mezzi da usare per il profitto, senza alcuna preoccupazione per i danni da essi subiti. Un liberalismo che oggi tradisce se stesso, nei suoi valori di difesa dei diritti e libertà individuali e d’iniziativa, il valore e la dignità di ciascun essere umano. Io credo che l’economia debba essere parte integrante del sistema che la ospita, al servizio della comunità umana. E non il contrario. Che cosa possiamo fare noi, nella nostra piccola realtà? Essenziale è tornare a essere una comunità unita e solidale. Collaborare, sostenere quegli esempi virtuosi e quelle iniziative che dimostrano che il cambiamento non solo è possibile, ma sta già anche avvenendo. Non avere paura di sognare. Dovremo ritrovare le caratteristiche e i valori tradizionali che ci hanno reso famosi e ci hanno dato una grande reputazione, come svizzeri ma anche come italiani. Qualità, precisione, serietà, onestà, unite a immaginazione, creatività, fantasia, voglia di vivere, che solo nel nostro Ticino s’incontrano e civettano tra loro in modo armonioso. Parlando tempo fa con alcuni imprenditori in Italia, ho visto quanto straordinaria sia ancora la reputazione della Svizzera, anche senza segreto bancario, per la garanzia di sicurezza e gestione migliore di chiunque altro. Purtroppo il Ticino, e Chiasso, quest’opportunità sono riusciti a perderla. A causa di uno sviluppo confuso, mal pianificato e portato avanti peggio, abbiamo mancato di sviluppare una nostra identità individuale, come ad esempio hanno saputo fare in Vallese e nei Grigioni con il turismo. Si è cercato di fare tutto e male. Come la logistica, per poi stupirsi per lo scarso valore aggiunto e il traffico generato, o il settore finanziario, a rimorchio, senza una vera aspirazione di diventare qualcosa di più che un semplice sportello per la clientela italiana. Ne è prova la totale assenza, oggi, d’istituti bancari ticinesi. La realtà che viviamo oggi è la conseguenza di scelte fatte, o meglio non fatte ma semplicemente subite negli ultimi 20 anni. Che ci hanno trasformati nella caricatura di noi stessi. Il nostro futuro dipende da scelte e decisioni che ci apprestiamo a prendere oggi. Un politico che sia degno di essere chiamato un leader, e non un mendicante di consensi, ha il dovere di essere lungimirante, vedere il futuro. Non sarà facile, ma se avremo il coraggio di essere noi stessi e sapere seguire i nostri sogni e le nostre aspirazioni, i nostri sforzi saranno premiati.