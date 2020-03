La Città, con il tramite del Dicastero economia e sviluppo, ha promosso una serie di misure per sostenere i piccoli commerci nel rendere le vetrine più attraenti e piacevoli allo sguardo di passanti, cittadini e turisti. Ma, vista la situazione di alcune vie centrali di Mendrisio, abbellire le vetrine non basta se poi chi le ammira non è interessato a comprare ciò che si trova all’interno. Sempre più commerci faticano. Le cause sono ormai di dominio pubblico: commercio online e turismo degli acquisti. Con queste premesse sembra decisamente difficile oggi poter aprire e far vivere un’attività commerciale nel centro di Mendrisio.