In occasione delle elezioni comunali del 5 aprile 2020, alle cittadine e ai cittadini di Mendrisio è data l’opportunità di confrontarsi e scegliere un soggetto politico per certi versi nuovo, ma che affonda le radici in un’incontrovertibile tradizione di impegno e lotta per la dignità umana, la giustizia sociale e l’ambiente.

Per l’AlternativA la correlazione tra diritti sociali e ambiente non è certo un mero slogan elettorale ma, come d’altronde la realtà sempre più spesso conferma, è insita nell’essenza stessa dell’essere umano e del contesto in cui vive. Lo sfruttamento, a vari livelli, della persona – che può esplicitarsi in ambito lavorativo, economico, sociale ma anche culturale – va di pari passo con lo sfruttamento in chiave prettamente economico-utilitaristica del territorio e, più in generale, dell’ambiente. L’attualità è ricca di esempi, sia in scala minore nelle microrealtà regionali (ingiustificate differenze salariali, a parità di lavoro e competenze, fra donne e uomini, fra svizzeri e stranieri, la preferenza a modelli economici non sufficientemente attenti alle difficoltà di una fascia di popolazione, tendenzialmente sempre più ampia, strumenti pianificatori obsoleti e stridenti rispetto agli oggettivi problemi ambientali odierni e futuri) sia a livello planetario dove queste dinamiche assumono dimensioni colossali.