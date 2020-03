Negli ultimi anni siamo forse entrati in una nuova fase, anche se il progetto delle fusioni ha continuato ancora il suo cammino per alcuni progetti «inevitabili», come quello della Valle Verzasca, mentre per altri (vedi Locarno) è necessario che porti a compimento la sua opera. Siamo entrati, mi sembra, nella fase delle «collaborazioni», dove realtà comunali ancora sane non vogliono sacrificarsi sull’altare di un fusionismo puramente numerico e tecnocratico, ma al tempo stesso capiscono che alcune collaborazioni mirate tra Comuni adiacenti possono rappresentare una soluzione per ottimizzare alcuni servizi e non solo dal punto di vista economico (la logica è simile a quella consortile ma, ammaestrati dall’esperienza, si vuole mantenere un maggiore protagonismo comunale). Esemplifico sul mio Comune, Massagno. E gli esempi sono facili, anche se per realizzarli ci voleva la capacità di «vedere» quel che magari stava sotto gli occhi di tutti e ci volevano il dinamismo e la tenacia necessari per portarli in porto. Mi riferisco alla famosa «trincea»: la copertura, in collaborazione con Lugano, di un’ampia zona «persa», dove scorrono i binari della ferrovia, che permetterà di avere tra qualche anno a Massagno una nuova ampia zona verde e parte della nuova sede SUPSI luganese, con 1500 allievi. Mi riferisco alla Polizia Ceresio Nord, costituita insieme a Canobbio, Porza, Savosa, Vezia e Origlio che ha permesso di mantenere una «polizia di prossimità» ma di avere anche un maggior controllo dell’ordine pubblico e del traffico per 365 giorni all’anno. Mi riferisco al progetto di scuola comune con Savosa, attualmente allo studio. È possibile che col cambiamento dei tempi la logica della aggregazioni torni ad imporsi in un futuro non lontano. Oggi comunque, l’80% dei Comuni ticinesi non sono delle città e non occorre che si trasformino in quartieri per dare vita a tutti costi ad altre città, anche se in molti casi, come quello di Massagno, fanno parte, quasi senza soluzione di continuità, di ampi agglomerati urbani. Certo, non si tratta neppure di battersi per salvare poltrone o feudi partitici. Penso occorra battersi per tenere in vita dei centri di convivenza dove il gioco della politica sia sotto gli occhi di tutti e sia accessibile a ogni cittadino, non solo per un controllo facile e diretto ma anche per la possibilità di diventarne, con poco sforzo, un vero protagonista. È, se mi si passa il termine, il «degré zéro» di quella democrazia partecipata che si chiama federalismo (svizzero).