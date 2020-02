La lista è stata definitivamente ufficializzata e da adesso si fa sul serio. Giornico 2030 con la giusta determinazione e consapevolezza ambisce a una presenza nell’Esecutivo giornichese non per ambizioni o interessi personali, ma semplicemente per dare a questo nostro Comune la giusta posizione che gli spetta.

Non siamo attaccati alle seggiole, non promettiamo posti di lavoro a nessuno e non abbiamo un passato politico/partitico a Giornico. L’unica nostra vera ambizione era e rimane quella di lavorare nell’interesse del cittadino con trasparenza, di smantellare eventuali abusi facilitati anche da politiche comunali distorte, di avere una sana amministrazione e, soprattutto, di ascoltare i bisogni del cittadino con un occhio anche rivolto al futuro. Dovessimo entrare in Municipio siamo pronti alla collaborazione con chi ne farà parte, ma non a tutti i costi. Collegialità non significa necessariamente complicità. Per quanto riguarda la nuova casa per anziani, fondazione Elena Celio, non si pensi che la stessa possa rappresentare il futuro di Giornico.