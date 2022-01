È ormai noto anche ai cittadini più distratti dalle cose della politica cantonticinese che, da alcuni anni, ha tenuto banco in Gran consiglio la questione del funzionario che è stato giustamente condannato per aver commesso gravi reati in ambito sessuale. La Commissione parlamentare d’inchiesta reclamata, bocciata e poi richiesta a più riprese e con forza da taluni, è stata nuovamente accantonata avendo i parlamentari optato per la soluzione più ragionevole, seppur con alcuni punti ancora aperti, tra cui i costi, di un audit esterno. Per un giurista attento allo Stato di diritto, al principio democratico della separazione dei poteri nonché abituato al rispetto di certe procedure e normative volte a salvaguardare i diritti delle vittime, ma anche di tutte le altre parti coinvolte a vario titolo in una inchiesta, quanto messo in atto resta difficile da avallare senza remore. Alla fine, ho aderito all’audit esterno ma per le ragioni seguenti: (1) il rischio di protrarre all’infinito il dibattito politico su questa vicenda, con notevole dispendio di tempo ed energie, restava alto; (2) il rischio di radicalizzare oltre il conflitto istituzionale fomentato da chi ritiene che il Governo e l’Amministrazione cantonale dopo i fatti in questione non si siano adoperati per evitare che si ripresentassero episodi inaccettabili alludendo sistematicamente che si volesse nascondere qualcosa o tutelare qualcuno, era altrettanto dannoso e irrazionale; (3) anche i rapporti tra Legislativo e Giustizia non mi parevano posti su binari corretti: la giustizia ha svolto il suo compito al punto che la decisione d’appello ha pesantemente aggravato la sentenza di primo grado emessa dalla Corte che si era peraltro scusata a nome dello Stato (e anche qua il rispetto dei rispettivi ambiti è stato superato). D’altro canto, la stessa giustizia ha deciso quale fosse il colpevole e chi no, quali erano le vittime e quali no, ovviamente non potendo occuparsi di altre persone che non si sono annunciate, ritenuto che nel frattempo per eventuali ulteriori fatti è plausibile sia intervenuta la prescrizione; (4) l’audit dovrebbe avere il pregio di fare un passo avanti verso la ricerca di misure volte a migliorare quanto sarà possibile migliorare a livello di prevenzione e strumenti di segnalazione affidabili in casi di abusi e molestie, ma soprattutto ha il pregio di far fare ai politici un passo indietro e togliere le mani da un contesto troppo sensibile (quando non strumentalizzabile e quindi irrispettoso e pernicioso). L’auspicio ora è che l’audit esterno possa svolgersi nel modo più professionale e superpartes possibile, lontano dai riflettori fino alla fine del lavoro. Ancora nel dibattito parlamentare si sono sentite da alcune parti frasi del tipo: “vi attendiamo al varco”. Ecco, anche no! Vi è da sperare che il lavoro affidato ad esterni non sia già condannato o condizionato ancora prima di iniziare e che alla fine la politica non voglia per forza, quand’anche non ve ne fosse motivo, vedere del sangue scorrere.