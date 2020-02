Tre anni bastano e avanzano per la prima legislatura breve della nuova Bellinzona. Piatta su tutti i temi come una tappa di trasferimento del Tour de France, con i tre partiti storici – PLR, PS e PPD – sempre a braccetto e impegnati prima di tutto nel non schiacciarsi i piedi e non confrontarsi anche su temi che avrebbero meritato maggiore attenzione, vedi per esempio le prospettive finanziarie della città o il finanziamento della cassa pensione del Comune dove la pagina finale non sembra ancora essere stata scritta, rimanendo il dubbio che l’ultima immissione di fondi pubblici potrebbe anche non essere stata l’ultima. Più volte durante la legislatura ho cercato di far notare come a lungo termine la sopportabilità degli investimenti non sembra essere assicurata con il rischio di mandare il motore fuori giri. Nessuno per esempio dice che i soli finanziamenti all’IRB, i castelli, l’acquisto parziale dei terreni delle officine, l’acquisto dell’ex ospedale di Ravecchia assorbiranno oltre 50 milioni. Poi in previsione parchi urbani, parchi giochi, trasporti, risanamento terreno Petrolchimica e chi ne ha più ne metta. Adesso in piena campagna elettorale anche alcuni consiglieri comunali PPD si domandano se la Città non stia un po’ vivendo sopra le sue possibilità; ma dov’erano queste persone quando in Consiglio comunale il sottoscritto, sostenuto da pochi colleghi, aveva sollevato il tema della sopportabilità della spesa con una Commissione della gestione che mai sollevava interrogativi? Non dobbiamo nemmeno dimenticare che gli aiuti cantonali all’aggregazione sono finiti o stanno esaurendosi; consumati i 4 milioni per il finanziamento delle spese d’esercizio, assunta dal Cantone una parte del debito per il dissesto finanziario di Moleno e Gorduno, destinato a ridursi a corto termine il milionario contributo di livellamento, quasi 14 milioni nel 2018, mancano ancora da spendere i 20 milioni concessi dal Cantone quale contributo agli investimenti ma come abbiamo visto, al ritmo attuale, ci vorrà poco tempo per volatilizzarli. Questo Municipio sembra avere poca volontà di risparmiare e quello che a mio modo di vedere è ancora più grave è riuscire a capire se ha piena coscienza di quanto stia facendo e spendendo. Gli avanzi d’esercizio pomposamente vantati negli scorsi anni sono in gran parte il frutto degli aiuti esterni ricevuti dal Cantone e dalla modifica del sistema di ammortamento. Senza questo, già il Preventivo del 2020 segnerebbe un meno 3.5 milioni; ma si sa, siamo in campagna elettorale. Un capitolo a parte merita poi la considerazione di questo Municipio per i quartieri discosti: il senso di abbandono per il mancato intervento o mancato ascolto è vivo in molti dei Paesi che hanno creduto all’aggregazione; chissà perché tanti politici si meravigliano del fatto che sempre più gente di Bellinzona non crede più alla politica?