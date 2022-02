I benefici dell’impiego terapeutico della scrittura sono noti e ampiamente documentati. Per esempio, secondo le ricerche condotte da J.W. Pennebaker, attraverso il processo creativo la scrittura favorisce l’elaborazione delle esperienze traumatiche, consentendo la riconfigurazione attiva di un evento subito passivamente. La scrittura ha un ruolo centrale anche nella medicina narrativa: elaborato negli anni Novanta dalla medica Rita Charon, tale modello ha inaugurato la pratica di raccogliere la storia di malattia dei pazienti, intesa non solo in senso biologico ( disease ), ma come vissuto ( illness ): nel suo ideale più alto, questa cartella clinica «parallela» può aiutare a costruire l’alleanza terapeutica e favorire i cambiamenti clinici e organizzativi che migliorano la qualità delle cure. In parallelo, nella formazione sanitaria è stata introdotta una «pedagogia narrativa» rivolta allo sviluppo dell’identità professionale e delle competenze umane, che insieme alle indispensabili abilità tecniche costituiscono i ferri del mestiere del buon curante. In questo contesto, la scrittura dei professionisti può stimolare la conoscenza (dei pazienti e di se stessi), nonché la riflessione sulla propria attività e sui valori coinvolti.

Negli ultimi anni si è aggiunta una nuova tipologia di narrazione: la lettera al sé futuro. Nata in Giappone, questa pratica ha conosciuto una rapida diffusione ed è stata declinata in forme e contesti diversi – il liceo di Lugano 1 l’ha trasformata in un progetto didattico, mentre per Amazon è divenuta un’operazione commerciale. Secondo uno studio sulla salute dei curanti (B. Sutton 2021), la lettera al sé futuro è una risorsa per coltivare la fiducia e la speranza, dare un senso alle proprie azioni e allo stesso tempo percepirne i limiti. Questo esercizio è raccomandato in particolare agli operatori che vivono un periodo di stress intenso: i partecipanti sono invitati a riflettere sui propri obiettivi professionali e personali e sulle parti di sé che ritengono non negoziabili nella pratica clinica. La lettera al sé futuro è stata integrata nel percorso di formazione delle aspiranti infermiere iscritte alla University of North Carolina, mentre in generale tale pratica può essere usata sia per conseguire obiettivi professionali e comportamenti etici, sia per promuovere il benessere psicologico in diverse situazioni. Nel contesto pandemico, la lettera al sé futuro fungerebbe da regolatore emotivo, favorendo il «distanziamento temporale» dalla crisi attuale (Y. Chishima, 2021): non è ancora chiaro, però, quanto durino gli effetti positivi e se tale esercizio sia efficace anche nelle situazioni di crisi permanente, come le malattie croniche. Il giudizio, in questo caso, spetterà ai nostri sé futuri.