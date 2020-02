Era il 2017 quando la allora consigliera comunale dei Verdi Michela Delcò Petralli, attiva anche come presidente di una associazione culturale, presentò a nome dei Verdi una mozione per chiedere che la Città di Bellinzona si dotasse di una casa della cultura.

La mozione, rimasta scandalosamente nei cassetti di Municipio e Consiglio comunale ben oltre i termini di legge, non definiva un’ubicazione precisa e neppure un concetto pre-impostato per una casa della cultura, ma faceva riferimento ad alcuni esempi virtuosi come la Filanda di Mendrisio o la Fabbrica di Losone. Due concetti piuttosto differenti tra loro ma che al contempo permettessero di coniugare diverse manchevolezze di spazi di espressione culturale all’interno della nostra città.

Nel 2020 qualche cosa si potrebbe finalmente muovere nella giusta direzione. Con l’acquisto dell’ex ospedale di Ravecchia la Città entrerebbe in possesso di spazi decisamente interessanti per poter insediare un centro dedicato alla cultura e alle associazioni.

L’ubicazione vicina a altri spazi culturali (decisamente più elitari) e alla fermata TiLo di piazza Indipendenza permetterebbe la creazione di un comparto dedicato a varie forme di espressione e aggregazione. Un’occasione forse unica e irripetibile per una Città che dovrebbe cogliere l’occasione di differenziarsi rispetto ad altre località del cantone. A favore di una possibilità di espressione e aggregazione popolare e fortemente intergenerazionale. La prospettiva, prospettata dal Municipio, di acquistare lo spazio dell’ex ospedale per insediarvi ulteriori uffici comunali rappresenta uno schiaffo, l’ennesimo, a chi da anni a Bellinzona rivendica spazi per promuovere e creare cultura.

Forte è purtroppo il sentimento che Bellinzona sia una città dormitorio. Rifiutando di creare le basi per farla sviluppare in un’altra direzione sarà sempre di più purtroppo così. Ecco che allora, questa è davvero l’occasione giusta per fare un passo in direzione di una città da vivere giornalmente.

©CdT.ch - Riproduzione riservata