Il potenziamento dei trasporti pubblici potrebbe essere un incentivo per riportare le attività economiche in zone più centrali, ad esempio vicino alla stazione. In questo modo, molti cittadini avrebbero un’alternativa valida alla macchina. Ergo, meno traffico. Avere più ditte nei quartieri centrali riporterebbe vita e attività economica a Lugano, dando anche una boccata di ossigeno ai commercianti. Alcune ditte che hanno già fatto scelte in questo senso si dicono soddisfatte. Raccontano di avere potuto offrire condizioni quadro migliori ai loro dipendenti: accessibilità con i mezzi pubblici, possibilità di ristoro, vicinanza ai negozi e agli stabili amministrativi. Un posto di lavoro di qualità.

Ceneri 2020 è un’occasione per Lugano di profilarsi come luogo ideale per le imprese. Per raggiungere questo obiettivo è necessario offrire maggiori servizi (asili nido, negozi e servizi in stazione, ulteriori sconti sugli abbonamenti ai mezzi pubblici per le imprese ecc.) come pure affitti meno onerosi rispetto al passato. Ciò non significa che il centro debba essere solo imprese: così si potrà però innescare un circolo virtuoso che riporterà vita in città. Con più posti di lavoro in centro, le zone centrali, da cui si potrà raggiungere il proprio ufficio a piedi, diventeranno più attrattive per risiedervi. Questo necessita una politica innovativa volta a valorizzare i quartieri abitativi, rendendoli più vivibili e con maggiori servizi. Così potremo invertire la tendenza negativa registrata negli ultimi anni.