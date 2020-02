I centri giovanili sono due a Lugano e offrono un punto aggregativo importante per i giovani adolescenti che spesso non hanno un luogo dove incontrarsi. Il centro giovanile di Viganello è stato ristrutturato e al suo interno può vantare una grande cucina, un locale cinema, un locale con palco per la musica e il teatro e una sala con biliardo e calcetto. Il centro giovanile di Breganzona andrebbe invece ripensato in quanto provvisto solo di un grande locale che durante la settimana è adibito a mensa scolastica e che deve ogni volta essere svuotato da tavoli e sedie per svolgere le attività del centro. Come mamma di una ragazza adolescente ed ex membro del comitato genitori delle scuole medie di Viganello qualche anno fa, quando mia figlia era in seconda media, mi sono attivata per sensibilizzare i ragazzi e i docenti nel promuovere maggiormente la possibilità di utilizzare il centro giovani di Viganello siccome era poco frequentato. Oggi il centro di Viganello, grazie soprattutto al passaparola dei ragazzi, conta un buon numero di giovani ma non comprendo come mai siano state ridotte le giornate d’apertura, soprattutto al sabato. Queste strutture non dovrebbero necessariamente seguire il calendario scolastico ma rimanere sempre aperte. Oggi molte famiglie a causa della pressione sui salari e dell’alto tasso di disoccupazione non riescono più ad andare in vacanza, diventa quindi di basilare importanza disporre di questi punti aggregativi, quali i centri giovanili, durante l’arco di tutto l’anno. La comunicazione e il coinvolgimento dei giovani nelle attività del centro giovanile dovrebbe inoltre essere un punto inderogabile, perché oggi molti giovani rimangano troppo attaccati al telefonino. Incontrarsi e condividere assieme i propri vissuti lontano da alcool e fumo dev’essere una missione preventiva e dissuasiva. Penso che il Comune di Lugano e le scuole medie dovrebbero coordinarsi meglio a livello comunicativo e promozionale, utilizzando i canali che più si addicono ai giovani di oggi per adempire a questa missione. In conclusione spero che la Città di Lugano possa rivedere l’organizzazione, l’estensione degli orari di chiusura e dei giorni di apertura dei due centri giovanili sviluppando meglio la questione logistica del centro giovanile di Breganzona, conformandolo a quello di Viganello. I centri giovanili sono dei nostri ragazzi, lasciamoli aperti tutto l’anno!