Si sappia dapprima che i milioni versati dallo Stato sono 5,4 e non bastano neppure per iniziare. I membri di Giornico (Bardelli allora sindaco e Scheurer allora vicesindaco) non si sono curati di inserire nello studio proprio quegli interventi che riguardano specificatamente la «frazione» di Giornico. E sono ben 18, come all’elenco consegnato vanamente all’On. Norman Gobbi lunedì 15.11.2021 e il cui investimento ammonterebbe a diversi milioni di franchi.

Il Circondario elettorale di Giornico, in caso di una desiderata, la spunterebbe contro il Municipio di Bodio? In uno dei volantini distribuiti alla popolazione si attesta, come oro colato, che ogni cittadino potrà far sentire la sua voce: a chi? Chi ci crede? E il nome del Comune superficialmente e banalmente stabilito in «Sassi Grossi» ?