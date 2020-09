È una delle personalità di spicco nella Parigi artistica del suo tempo, con una inclinazione all’indipendenza da ogni accademismo e corrente, fino a non volere essere considerato un impressionista. Non volle seguire la stessa carriera del padre, magistrato, e si impose per seguire la strada dell’arte, in cui fino alla fine della sua vita operò ponendo come principio fondamentale dell’ispirazione l’assoluta libertà espressiva. Con due opere celeberrime, Colazione sull’erba e la discussa Olympia, concretò questo principio imponendosi all’attenzione di un pubblico vastissimo non tutto in sintonia con le sue scelte considerate spesso «azzardate». Del resto apparteneva a uno stuolo di artisti che si muovevano fra laicità e trasgressione, ciò che aveva avvicinato la gente comune alla pittura senza...