Tra le argomentazioni dei contrari al pacchetto in favore dei mass media svizzeri (cartacei e digitali), su cui si voterà il 13 febbraio, spicca quella che l’aiuto statale minerebbe l’indipendenza dell’informazione, asservendola de facto a governo e parlamento. Premesso che faccio fatica a capire per quale motivo un potere pubblico democraticamente eletto come il nostro, per definizione rappresentativo della stragrande maggioranza della popolazione, debba essere da questo punto di vista più invasivo rispetto a un inserzionista pubblicitario privato, per definizione interessato alla promozione dei suoi interessi personali, vediamo se, al di là della propaganda delle parti, gli studi scientifici effettuati dai ricercatori confermano o smentiscono questa affermazione, ossia che esiste una correlazione tra aiuto statale e (affievolita) indipendenza giornalistica.

Premessa indispensabile, già oggi la Confederazione dà degli aiuti indiretti all’editoria, offrendo uno sconto sui prezzi della distribuzione postale e facendole usufruire di un’IVA ridotta oltre che distribuendo parte del canone alle radio e alle televisioni regionali. Una prima idea empirica sulla questione ce la possiamo quindi già fare: i nostri media quanto sono oggi asserviti allo Stato? La risposta, proveniente dagli studi internazionali sulla libertà di stampa, è chiara ed univoca: sebbene in calo nella graduatoria internazionale, la stampa e i media in Svizzera sono liberi e indipendenti.

Questa situazione cambiarà aumentando gli importi degli aiuti già esistenti e introducendo per la prima volta un aiuto diretto (30 milioni) ai contenuti online per incoraggiare la transizione digitale dei media tradizionali?

Studi e analisi internazionali, anche in questo caso in maniera chiara e univoca, non confermano queste paure. Il più recente di cui siamo conoscenza è quello effettuato nel 2018 in Norvegia dal Journal of Media Business Studies, i cui ricercatori hanno analizzato 726.899 articoli pubblicati nel 2015 e 2016 da 160 giornali norvegesi, poco più della metà dei quali riceve un sostegno statale. Risultato: il contenuto dei media sovvenzionati non differiva da quello dei media non sovvenzionati.

Non solo: i Paesi scandinavi (Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia), che da tempo versano aiuti diretti ai media online, occupano costantemente le prime posizioni in tutte le classifiche internazionali sulla libertà di stampa. Meglio della Svizzera, che è attualmente decima.

Altro dato interessante, grazie anche agli aiuti statali in Norvegia oggi tutte le zone rurali sono servite da almeno un media, un aspetto questo fondamentale per l’informazione della popolazione e la sua partecipazione alla vita democratica del Paese (uno studio, sempre del 2018 ma condotto questa volta dall’Università di Zurigo, ha mostrato una correlazione tra la presenza di media regionali e l’affluenza alle urne: minore è la prima, minore è la seconda). E che sia soprattutto la stampa regionale e associativa a rischio sopravvivenza, questo neppure i referendisti osano metterlo in dubbio.

