Anche questa settimana incomincia con una bella mattinata soleggiata. Il fine settimana elettorale è ormai lontano, per fortuna per i prossimi quattro anni scommetto che non si sentiranno più quei noiosi politici che si ricordano di noi solo quando ci sono le elezioni. Quest’anno mi sono dato la briga e ho letto tutti i programmi elettorali, oddio diciamo così, quei pochi che almeno si sono impegnati a scrivere qualcosa e a inviarci dei volantini. Tutti a dire di essere i migliori e tutti che vorrebbero un paese migliore, troppo facile scriverlo, intanto poi noi «fessi» non ci ricordiamo delle loro promesse. Già perché chi si ricorda di quello che si scrive, ovviamente nessuno. Presi per il naso per l’ennesima volta. Si, sono andato a votare. L’ho fatto! Questo è importante a prescindere. Ah siete curiosi, volete sapere per chi ho votato? Ma come non lo sapete che il voto è segreto. No non sono un pessimista. E nemmeno sono una persona che si lamenta sempre senza fare nulla. Sapete qual è il problema? Sono stufo di sentirmi dire ogni quattro anni la stessa cosa: «Noi abbiamo delle belle idee e vorremmo cambiare questo paese». «Il nostro programma non è una lista dei desideri, non promettiamo, noi vogliamo fare», «Votaci e svolta con noi». E io immancabilmente ci casco! Li voto, per- ché in fondo sono gli unici che dimostrano di avere idee diverse e che si impegnano per cambiare qualcosa, però nulla come sempre. Siamo quattro gatti e rimarremo quattro gatti! Ok ve lo dico, ormai le elezioni sono passate, ho votato per quelli di Morbio 2030. Perché? Perché li ho sempre trovati coerenti, perché seppur in pochi hanno sempre fatto quello che hanno promesso. Però, ovvio, non sono riusciti a fare nulla! Quattro gatti in un paese come il nostro cosa vuoi che cambi. Nulla come sempre! L’ho già detto, non sono pessimista, sono solo deluso, ormai sono un deluso cronico. Dai lasciami guardare il giornale, i risultati elettorali. Già mi immagino Morbio 2030 i soli quattro gatti eletti! Noooo non ci credo davvero? Ma dai, devo darmi un bel pizzicotto. Non sto sognando, Morbio 2030 è il primo partito di Morbio. Il cambio climatico, il virus infettivo, ma oggi finalmente una bella notizia, la coerenza al potere!