Regolarmente sentiamo gli amministratori comunali affermare che vogliono attirare più famiglie e che uno dei fattori importanti per raggiungere questo obiettivo è di avere un moltiplicatore d’imposta concorrenziale. Personalmente concordo parzialmente, dato che ritengo molto più importanti i servizi che una città offre ai suoi cittadini: penso ad esempio alla conciliabilità tra la scuola e il lavoro. Mia moglie Beatrice e io siamo fortunati, siamo fortunati perché in settimana disponiamo del tempo per prenderci cura dei nostri figli: svegliarli, accompagnarli a scuola, riprenderli per il pranzo e a fine scuola. Siamo fortunati perché abbiamo anche dei nonni che ci aiutano.