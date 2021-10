Una volta lessi: «Utopia non è più la prospettiva di un mondo ideale, ma di un mondo che continuerà a proseguire come oggi». In termini di mobilità generale, cambiare è nel pieno interesse del Luganese. Al di là di TILO sovraffollati nelle ore di punta e di cantieri in autostrada che creano incalcolabili ritardi, è assodato che il Covid abbia spinto la città sul Ceresio ad interessarsi alla mobilità ciclabile. Ma stando ai dati raccolti da Avenir Suisse nel 2018 Lugano era ed è tuttora la città meno bike friendly della Svizzera.

Ma con tutti i progressi fatti nel corso del 2020, tale primato ha ricevuto qualche scossone. Esso è stato perfino il tema della mia tesi di Master. Neanch’io ho mai pedalato a Lugano tanto come nell’ultimo anno e mezzo, abitudine innescata con l’intento di comprendere come i ciclopendolari locali percepiscano lo spazio urbano. Che cosa rende Lugano così poco in linea con questa pratica? Le risposte sono molteplici, fra cui la frammentazione dei percorsi ciclabili, la convivenza con l’automobile o magari la distanza dal lavoro. A onor del vero però, per un terzo dei lavoratori del comparto essa non supera i 3 km, e prima della pandemia solo il 3% di loro sceglieva la bici per coprirla.

Adesso Lugano pedala molto più di prima. Le principali motivazioni che spingono a fare della bici un mezzo di trasporto vero e proprio sono: il desiderio di risparmiare tempo e l’agilità con cui essa sfreccia nel traffico. In più a novembre avremo i risultati del progetto pilota relativo all’app Mobalt, sviluppata da Mobitrends SA. Onde promuovere una mobilità aziendale più sostenibile, da mesi tale app permette alle aziende partecipanti di incentivare i lavoratori ad un ampio uso delle due ruote. Premio: un accumulo di punti (i BikeCoin), che diventano poi moneta sonante, consentendo ai ciclopendolari entusiasti di guadagnare fino a 50 CHF extra al mese. Un ottimo esempio di sostenibilità edonista, volta a forgiare atteggiamenti più green unendo l’utile al dilettevole.

Per gli scettici che si chiedessero quanto è facile imbrogliare, Mobalt traccia il tragitto del proprietario a intervalli regolari, rivelando se ci si trova in un altro mezzo, magari troppo influenzato dal traffico. Un monopattino elettrico potrebbe anche emulare la bici, ma data l’analoga impronta carbonica dei due, tale scelta modale non sarebbe certo uno sgarro.

Aggiungiamo a tutto questo la dimensione ludico-competitiva dove i colleghi fanno a gara nell’accumulare BikeCoin e l’uso della bicicletta avrà di che diventare ben più di una moda passeggera. Una cosa è certa: il dado è tratto. E con l’attecchire delle e-bike, la città in salita si rivelerà per quel che è: un mito dove la vera questione su cui intervenire sono le infrastrutture. Coi suoi 4 km, l’arrivo del nuovo percorso Lugano-Paradiso-Melide sarà emblematico -si spera- di una convivenza più sicura tra bici e tutti gli altri utenti. La priorità è suddividere efficacemente gli spazi stradali disponibili.

