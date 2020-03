L’emergenza coronavirus a cui stiamo assistendo ha portato inevitabilmente anche a un dibattito pubblico sulle disposizioni prese a livello cantonale e poi federale. A mio modesto avviso, nel nostro Cantone il tutto viene gestito in maniera adeguata e molto professionale, con procedure chiare e un’informazione continua attraverso i canali ufficiali, le strutture e gli enti preposti. Vi è comunque chi ha cercato di cavalcare questo tema a livello comunale, cadendo nel ridicolo: non c’è chi non veda che questa emergenza viene gestita a livello cantonale (e federale) e i comuni, così come gli enti che operano sul territorio e le varie strutture, si adeguano alle decisioni prese attivando le diverse procedure e misure.

Detto questo, la mia riflessione concerne le persone più colpite dal virus, perlomeno in Italia, ma anche alle nostre latitudini. Infatti il secondo caso di persona colpita in Ticino risulta essere (come per il primo caso) una persona anziana.

Nei dibattiti in relazione all’espansione del virus in Italia, come nei commenti sui social, si sono spesso udite espressioni che volevano tranquillizzare i più, dicendo che le vittime erano perlopiù anziani. Questa rassicurazione è perlomeno preoccupante. Non solo i nostri anziani potrebbero essere coinvolti in un meccanismo di pregiudizio collettivo, ma mi metto nei loro panni. Un virus, di cui non si conosce l’entità che assumerà alle nostre latitudini, pericoloso soprattutto per loro, come tutte le forme influenzali d’altronde, ma per il quale non esiste ancora un vaccino. Ma in questo caso, la psicosi collettiva a cui si assiste, spinge molte persone ad accentuare questa giustificazione, come a dire: non colpisce giovani o adulti, il target sono gli anziani, per fortuna. Il «per fortuna» l’ho aggiunto volutamente in questo testo ma vi assicuro di averlo sentito dire da più persone in varie discussioni e spesso purtroppo da giovani e ragazzi. Un medico italiano in una trasmissione televisiva ha pure detto che si dovrebbe lasciare che il virus faccia il suo «decorso» e che in ogni caso chi dovrà morire, morirà (sottinteso gli anziani) e chi dovrà sopravvivere lo farà.

Oserei dire che siamo di fronte a un esempio di ageismo (o agismo) legato a una nuova situazione. Con questo termine si definisce una forma di discriminazione nei confronti di persone in base alla loro età avanzata e può manifestarsi con atteggiamenti di pregiudizio o discriminazioni più o meno evidenti. Purtroppo l’ageismo è tra le discriminazioni più frequenti e ancora spesso tollerata. Pensiamo a quanti episodi di questa forma di discriminazione in relazione all’aumento dei costi della salute, dove si addita gli anziani come i maggiori responsabili dei continui aumenti. Come diceva bene Christian Maggiori (professore alla HES-SO, psicologo e specialista di questa tematica) durante una conferenza alla SUPSI, è necessario sensibilizzare il grande pubblico su questo tema, parlandone e facendo capire a tutti che si tratta di una pratica discriminatoria. Purtroppo capita invece che gli stessi anziani, vittime di queste espressioni, si facciano a loro volta interpreti di questa «colpevolezza», quasi come forma di accettazione. Questa accettazione è dovuta anche al fatto che certi comportamenti, per esempio non domandare più l’opinione a una persona perché anziana, sono (purtroppo) considerati normali.

La speranza di vita aumenta, migliorano le cure, la qualità della vita aumenta per tutti e quindi i nostri anziani possono vivere più a lungo e meglio, soprattutto al proprio domicilio, e questo ha un costo. Come ha un costo la cura per una malattia grave per una persona più giovane. Come cittadini dobbiamo essere fieri di vivere in un Paese che garantisce qualità nelle cure e nella presa a carico, di persone malate giovani e meno giovani, senza farne colpa a nessuno se questo ha un costo!

Facciamo nostre le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione civile italiana, dette in relazione ai decessi per la COVID-19 in Italia: «L’età non conta, la vita umana è importante a qualsiasi età» e portiamo alto questo messaggio, condividiamolo con i nostri giovani e con i meno giovani. Un messaggio di solidarietà intergenerazionale che sostiene moralmente chi è già fragile per le proprie condizioni, magari di salute ma anche sociali in generali, e può essere da stimolo a tutti i genitori per dare ai figli un’educazione con i giusti valori.

