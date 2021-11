Questo settimanale, nel suo ultimo numero, ha dedicato un’intera pagina alle prossime elezioni cantonali del 2023, soffermandosi in particolare sui rapporti fra i due partiti «storici» (Plr e Ppd). Il politologo Andrea Pilotti, interpellato al riguardo, ha detto che, per finire, le due formazioni non potranno che «convergere», come del resto già fecero per le elezioni federali di quattro anni fa.

In effetti, dopo il venir meno della contrapposizione ideologica ottocentesca e del primo Novecento, le principali tappe della politica cantonale - in campo scolastico, sociale, sanitario, pianificatorio, ecc.- si sono concretizzate solo grazie a un’intesa, perlomeno tacita, fra quelle che erano le due forze principali di allora. Ma di regola ciò non veniva pubblicizzato. L’unica volta che lo si è fatto, appunto in occasione delle federali di quattro anni fa, il risultato è stato poco brillante, tanto che per la prima volta è perfino cambiata la composizione della rappresentanza partitica del Cantone al Consiglio degli Stati.

A mio modo di vedere, occorrerebbe però precisare che cosa si intende parlando di «partiti». Se si intendono i dirigenti non è improbabile che a qualche accordo si giunga. Ma la «base» seguirà? Questa dicotomia fra «vertice» e «base» si spiega in modo abbastanza semplice: chi si occupa di politica, per così dire, tutti i giorni, resta meno legato a schemi, a visioni (o a semplici pregiudizi) del passato. Di conseguenza è più disponibile a ipotesi nuove. Viceversa, chi se ne occupa solo ogni tanto, piuttosto che convergere con i nemici di ieri, cambia partito. Le statistiche dimostrano che in altri Cantoni circa la metà degli ex elettori democristiani, negli ultimi 20-25 anni è «migrato» nell’UDC. Lo stesso ha fatto, o si appresta a fare, da un quarto a un terzo degli ex elettori PLR. Di fronte alla «percée» degli ex agrari, tenendo conto che anche i socialisti sono in ribasso è senz’altro comprensibile il timore dei rosso-verdi che il seggio attualmente occupato da Bertoli possa andare a un esponente UDC (verosimilmente Morisoli).

Per tornare ai rapporti fra Plr e Ppd, tenendo conto di quanto detto sopra, hanno probabilmente ragione i due presidenti di ritenere prematura una «convergenza» vera e propria. Forse, pensando agli elettori, Dadò ha ragione di dire che i tempi non sono ancora maturi. E Speziali, dal canto suo non ha torto a rifiutare l’etichetta generica di «Centro», anche se per certi aspetti, la posizione di entrambi i partiti non può sfuggire a questa definizione (che a ben guardare dice tutto e non dice nulla!).

Franco Celio

