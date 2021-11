Pazienti (donne, uomini, bambini, anziane e anziani) che in questo caso non hanno partiti o schieramenti politici perché ognuno di noi desidera solo essere curato nel migliore dei modi e assistito con professionalità in un momento particolarmente delicato della propria vita ... e l’infermiera e l’infermiere con i medici e gli altri operatori sanitari svolgono una funzione centrale. Lo abbiamo visto e sottolineato in questo periodo di COVID che, ricordo, non è ancora finito. Proprio in questi ultimi giorni di ripresa importante dei contagi, ci stiamo rendendo conto di non avere a disposizione un numero sufficiente d’infermieri. Bisogna fare salti mortali per coprire i vari turni di lavoro. Alcuni istituti di cura, per sopperire alla carenza di personale (in quarantena o in isolamento), hanno nuovamente dovuto ricorrere all’impiego di personale avventizio come lo scorso anno.