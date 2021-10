Dove vai essere umano?

Il popolo svizzero ha deciso in piena libertà e democrazia. E con un voto massiccio di popolazione e in tutti i Cantoni. Il matrimonio per tutti sarà una realtà a partire dal prossimo luglio. Decisione annunciata, volontà popolare confermata. Rimangono degli interrogativi aperti e che presto saremo chiamati di nuovo a decidere perché la nostra Costituzione non lo permette. Il problema della procreazione chiamerà a raccolta perché una disparità si vorrà essere annullata: quella di permettere a due uomini uniti in matrimonio civile di avere dei figli. E qui sappiamo tutti cosa vuol dire.

È una evoluzione scontata, al passo con i tempi nei quali viviamo? Sembrerebbe di si visto che da diversi anni la comunità Arcobaleno ne rivendica il diritto. In questi ultimi trent’anni la mentalità e i costumi sono molto cambiati. Da una parte una evoluzione da accettare. Dall’altra una fonte di preoccupazioni. L’essere umano è andato avanti. Forse troppo o troppo in fretta. Strada facendo si sono persi tanti valori, in primis quella della famiglia di tipo patriarcale. I gruppi famigliari numerosi, con nonni, genitori, figli, nipoti e parenti vari, hanno lasciato ormai da tanti anni quelle «case grandi» che erano in pratica delle fattorie della civiltà contadina. Adesso si vive in piccole case unifamiliari o negli appartamenti. I nonni nelle case anziani se non riescono più a badare a se stessi, gli altri fratelli o parenti sistemati altrove. Il concetto di «famiglia grande e unita» è cambiato. Le mogli non sono quasi più solo casalinghe ma operaie o impiegate nel mondo del lavoro. Oggi c’è più sfrontatezza nei comportamenti e nei dialoghi. Siamo moderni e tecnologici ma forse meno educati, meno ligi a osservare i concetti di una volta. Si è persa la fede e abbandonato il credere. Si va avanti a passi da gigante.

Dio ha creato l’essere umano a Sua immagine e somiglianza. Lo ha creato maschio e femmina affinché potesse popolare il mondo. Ha sancito così l’inizio dell’umanità. Oggi l’essere umano vuole un cambiamento. Quasi ovunque, nei Paesi, chiede libertà nei suoi diritti e desideri. E anche quelli di formare famiglie o nuclei familiari fuori dai normali standard. Per molti è certo una evoluzione e la votazione lo ha confermato. Ma per altri, e sono una minoranza, valgono ancora i vecchi principi. Ciò che Dio ha stabilito e voluto, oggi viene quasi travolto. L’essere umano vuole un cambiamento che in un certo senso scavalca la natura. Dove vai essere umano? Dove vuoi arrivare? È un interrogativo che dobbiamo porci già adesso. Prima che sia troppo tardi o che si pretenda di sostituirsi al Creatore.

