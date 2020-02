È interessante notare come all’inizio di ogni campagna elettorale si moltiplichino le lettere ai giornali da parte di candidati che, giustamente, desiderano farsi conoscere e far conoscere le proprie idee. Nelle ultime tornate elettorali ho curiosato come lettrice tra i vari scritti. Fatico a capire come mai alcune persone, politici o aspiranti tali, quando scrivono sui giornali devono farlo usando un linguaggio che non è il loro. Ovvero, avete presente il detto «parla come mangi»? In questo caso mi vien da dire: «Scrivi come parli». L’abitudine di scrivere in politichese, forse per far vedere che lo si sa fare, secondo me è contrario a quello che la gente comune ricerca.