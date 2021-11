L’energia nucleare crea una sconfortante sensazione di pericolo per molti: minerali antichi ottenuti profanando la terra vengono concentrati con processi innaturali per risvegliare forze terribili, capaci di soddisfare una città o raderla al suolo.

La svizzera ha dimostrato di essere partecipe in questo timore a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima (2011). In risposta al disastro nucleare, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di seguire la scia dello stratagemma adottato dal governo tedesco per placare l’opinione pubblica annunciando l’abbandono graduale dell’energia nucleare come parte della strategia energetica 2050.

In questi giorni come 10 anni fa le vie svizzere sono mosaici di slogan e cartelloni, tessere riunite da eventi le cui conseguenze si sarebbero trascinate nel futuro (e.g. sciopero per il clima dello scorso 6 novembre a Zurigo e Losanna): oggi il COP26, ieri la sopracitata catastrofe nucleare. Eppure, se l’importanza del COP26 non può essere esagerata, a posteriori sembra meno comprensibile la presa esercitata dagli eventi dell’11 marzo 2011.

Il numero dei morti attribuibili direttamente al disastro di Fukushima siede a 573 (Shimbun, Daily Yomiuri Online, 2012), una cifra terribile ma che nasconde una verità scomoda per centinaia di mercanti di paura: i decessi registrati sono avvenuti a causa dello stress dell’evacuazione nei distretti vicini ai reattori e nessuna di queste morti è stata causata dalle radiazioni emesse durante l’incidente. Allora cosa è rimasto oggi degli ominosi slogan che, alimentati dall’incidente, hanno invaso le nostre piazze?

La Svizzera è in bilico tra la necessità di garantire il proprio approvvigionamento energetico e quella di muoversi verso forme di produzione elettrica “sostenibili”. Il rischio nella caduta è quello di seguire nuovamente l’esempio tedesco, sostituendo l’apporto energetico delle centrali nucleari (che non producono inquinamento atmosferico) con combustibili fossili. I campanelli d’allarme suonano già: dalla implicita ammissione di fallimento della consigliera federale Sommaruga che ha di recente avviato un progetto per prolungare la durata di vita delle centrali nucleari, all’appello del consigliere federale Guy Parmelin (OSTRAL) ai grandi consumatori di elettricità svizzeri di prepararsi a uno scenario di penuria energetica. Saranno quindi i produttori svizzeri, già messi alla prova dal fallimento del governo di stringere un accordo quadro soddisfacente con l’UE, a dover sacrificare domani parte del proprio consumo elettrico.

È rimasta la sagoma scheletrica di una strategia energetica dettata dalla paura, sta a voi decidere se abbia importato più il timore del nucleare o dell’opinione pubblica.

