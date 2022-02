La questione è spinosa. Se, di primo acchito, un’iniziativa come quella in votazione può trovare molti d’accordo, come ogni iniziativa estrema nasconde dei risvolti insidiosi che andrebbero a scapito della nostra sicurezza medica e metterebbero in pericolo la Svizzera come luogo di ricerca. Per lo sviluppo di nuovi principi attivi o farmaci dipendiamo infatti scientificamente dagli esperimenti sugli animali: i procedimenti alternativi non sono ancora in grado di riprodurre esattamente la complessità degli organismi viventi. La Svizzera applica poi già norme molto severe per le sperimentazioni sugli animali, autorizzandone il ricorso soltanto se viene dimostrato che non sussistono metodi alternativi, che gli aggravi arrecati agli animali saranno limitati al massimo e soltanto dopo un’accurata ponderazione degli interessi. Non è dunque un caso che il numero di animali da laboratorio sia in continua diminuzione negli ultimi anni: nel 2020, in Svizzera, il numero totale di animali da laboratorio impiegati si è ridotto nel complesso del circa 18% dal 2015. Con l’accettazione dell’iniziativa, inoltre, molti medicinali non potrebbero più essere prodotti o importati in Svizzera. La ricerca e lo sviluppo di trattamenti nel settore farmaceutico, punta di diamante del nostro Paese, subirebbero una forte perdita di attrattiva, con il rischio che molti programmi scientifici e aziende verrebbero trasferiti all’estero.