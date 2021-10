«I cristiani? Quelli della via», è il titolo della sesta Lettera Pastorali di Mons. Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano. Prendendo lo spunto dal brano evangelico di Marco nel quale si delineano i tratti della missione evangelizzatrice affidata da Gesù ai suoi discepoli (Mc 6,6-13,) in concomitanza con il Sinodo dei Vescovi che si è aprirà il 10 ottobre a Roma sul tema: «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione», Mons. Lazzeri, in sintonia con il desiderio del Pontefice che vuole un cammino sinodale in ogni Chiesa particolare, nella Diocesi di Lugano prenderà l’avvio la domenica 10 ottobre il Sinodo diocesano.

Per accompagnare i fedeli in questo cammino sinodale, il Presule – nella sua sesta Lettera Pastorale - popone una riflessione in otto punti, che aiuta la «sua» Chiesa locale a riscoprire il valore della missionarietà con uno stile nuovo in un cammino e servizio pastorale di ascolto e di fraternità, che vuole essere un modo nuovo per testimoniare e vivere il Vangelo, con la consapevolezza di essere profumo, sapore, luce e lievito evangelico nella Chiesa e nella società di oggi: un’occasione per fare un ripensamento sull’«essere» cristiani e sull’«essere» Chiesa, nel senso più ampio della parola.

Il Vescovo traccia le coordinate pastorali per un cammino sinodale comune non circoscritto «alla parrocchia, al gruppo, al movimento all’associazione...». Il che vuol dire saper superare atteggiamenti di diversi personalismi con un cambiamento radicale di mentalità in un clima di fraternità condivisa di cui la missionarietà è lo stile distintivo del volto cristiano.

L’universalità della Chiesa, - come disse Paolo VI - «si incarna di fatto nelle Chiese particolari, costituita a loro volta dall’una o dall’altra concreta porzione dell’umanità» (cfr. «Evagelii Nuntiandi», n. 62), dove ci sono realtà culturali e sociali e umane: espressioni diverse presenti sul territorio Ed è proprio partendo «dal basso», dalle comunità di appartenenza dove tutto il «Popolo di Dio» lì è presente e lì vive, che il Sinodo diocesano prenderà l’avvio. Se il nuovo Sinodo sarà vissuto dal più gran numero possibile di membri della Chiesa locale non sarà stato fatto inutile.

A quasi cinquant’anni dal «Sinodo ’72» che si è tenuto, sull’arco di tre anni, in tutte le Diocesi della Svizzera, anche il nuovo Sinodo della Chiesa che è a Lugano, darà i buoni frutti.

Questo se, però, con umiltà, ogni membro della Chiesa locale saprà mettere al centro della propria vita di fede e di preghiera, l’ascolto reciproco della Parola di Dio e dello «Spirito di Verità», che guida la Chiesa «alla verità tutta intera, la unifica nella comunione e nel servizio, la provvede e l’abbellisce dei suoi frutti» (cfr. Ef. 4, 1 – 16): la verità nell’unità!

