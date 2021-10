Nel corso di questi anni il premio è cresciuto e rappresenta un appuntamento biennale importante per il giornalismo della Svizzera italiana; oltre a costituire un momento di festa in cui trovano spazio tutti gli strumenti con cui si esercita oggi la professione (stampa scritta, radio, televisione, fotografia e on-line). Ci si può ovviamente chiedere, e anzi è sempre doveroso farlo, se serve davvero un Premio di giornalismo o se è solo un avvenimento celebrativo o peggio autocelebrativo. La risposta sta da una parte nella qualità stessa del Premio, i cui primi garanti sono l’autorevolezza della giuria (quest’anno la presiede Roberto Antonini) e la libertà assoluta di cui essa gode; ma direi che il senso di questa manifestazione la si trova anche nelle difficoltà che il giornalismo svizzero vive in questi anni e che, nel suo piccolo, il Premio cerca di combattere e di controbilanciare. In questo senso, un premio che vuole promuovere il giornalismo rigoroso, efficace e capace di comunicare con un pubblico il più largo possibile è sicuramente un antidoto rispetto alle tendenze all’uniformazione e alla perdita di pluralismo. E infatti il Premio in questi venti anni ha avuto il merito non solo di promuovere il meglio del giornalismo ticinese, soprattutto in ambiti delicati e sensibili quali l’approfondimento e l’inchiesta; esso si è sforzato anche di scovare e di portare alla luce ottimi lavori pubblicati da organi di stampa apparentemente minori come la stampa sindacale o pezzi di colleghi scrivono per piccole realtà regionali o di valle.