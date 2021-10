Sono un abitante della Valle di Blenio e da sempre seguo lo sport ticinese, il calcio in particolare avendo ospitato nell’hotel di famiglia la prima squadra del Football Club Lugano negli anni 1960 fino al 1995. Il prossimo 28 novembre i cittadini di Lugano saranno chiamati alle urne per accettare o meno il referendum contro la realizzazione del PSE.

Da anni si discute di questa importante infrastruttura il cui credito è stato finalmente approvato, quasi all’unanimità dal Consiglio Comunale di Lugano, nello scorso mese di marzo. Il PSE prevede la realizzazione di infrastrutture importanti per i nostri giovani provenienti da tutto il Cantone, in grado di garantire alle società sportive l’accesso alle leghe nazionali sportive d’élite. Oltre allo stadio di calcio con una capienza di 10.000 posti, verrà realizzato un palazzetto dello sport con una palestra plurifunzionale di 3000 spettatori. Le ricadute economiche sono indiscutibili sia a breve sia a lungo termine. Progetto che, aspetto non meno importante, darà forma e nuova linfa ad un intero comparto cittadino.