L’energia fa parlare molto di sé, vuoi per il rischio di futura scarsità, vuoi per l’uscita dal nucleare o per l’abbandono del fossile, vuoi per gli accordi quadro con l’EU, vuoi per il riacquisto societario di impianti di produzione da parte della mano pubblica.

L’approvvigionamento di energia elettrica è un settore molto complesso sia dal profilo tecnico che da quello politico e finanziario: diverse fonti di produzione, accordi internazionali, borse, grandi autostrade di trasporto ad altissimo voltaggio, sicurezza, punte massime di consumo, sincronizzazione delle fasi per arrivare fino alla distribuzione casalinga e alla fatturazione.

Mi soffermerò su quest’ultima, vero busillis per il consumatore. Sappiamo quanto costa un litro di benzina malgrado le tipologie e le fluttuazioni di mercato....