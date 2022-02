Ho letto con piacere un recente articolo di Boas Erez in cui il Rettore dell’USI sottolinea e guarda con indulgenza intelligente ai “moti” di resistenza giovanile a cui assistiamo da diversi mesi. Trovo che sia interessante analizzare le manifestazioni e le richieste giovanili di spazi fisici e mentali di autonomia. Un sondaggio promosso dalla Città, di recentissima data, mostra un fatto inconfutabile: il 74% dei giovani di Lugano necessità di spazi di incontro e di condivisione. Ma un dato ancora più interessante mostra che moltissimi giovani, il 57%, hanno bisogno di spazi e luoghi dove poter agire liberamente, senza il controllo di uno Stato sempre più invadente. I valori liberali, nei quali credo, sono valori che puntano alla realizzazione delle potenzialità individuali che possono esprimersi anche e soprattutto attraverso esperienze autonome e che siano paragonabili a quel processo di crescita che conduce dall’adolescenza all’età matura. Si sottolinea poco quanto sia importante, nella fase di crescita, conoscere se stessi all’interno di sistemi e gruppi sociali di “pari grado”, al di fuori, quindi, delle censure genitoriali. Guai se gli adolescenti non provassero a superare dei limiti, a farlo senza essere giudicati; guai se non fossero messi in condizione di vivere delle esperienze diverse da quelle protettive della famiglia. In un eccezionale saggio di Jean M. Twenge - Iperconnessi - saggio che dovrebbe essere letto da chiunque abbia la pretesa di parlare di giovani, si osserva come «Un tempo le università americane erano spazi protetti non solo per la maturazione intellettuale ma anche per un certo tipo di esperienze regressive, se non addirittura trasgressive; al giorno d’oggi si stanno trasformando sempre più rapidamente in luoghi di censura e di interdizione. Censura e interdizione che però calano dall’alto, non sono dettate dagli studenti! Siamo tutti d’accordo su questo trasferimento di potere? Abbiamo perso ogni fiducia nella capacità dei giovani – nella vostra capacità – non soltanto di praticare l’autocensura mediante l’adesione alle norme sociali, ma anche di ignorare o respingere ciò che crea turbamento?” Siamo liberali: è un auspicio ad esserlo ancora, a credere nell’individuo, nella sua capacità di evolversi, individualmente e nei contesti sociali. La repressione, l’ossessione per l’ordine ed il controllo sociale, l’intolleranza verso la rumorosità dell’entusiasmo giovanile, stanno producendo odiosi fenomeni di contrapposizioni generazionali; stanno contribuendo enormemente a prolungare una fase dell’infanzia che supera spesso i limiti dell’adolescenza: questo, sì, è un fenomeno che può produrre situazioni incontrollabili se è vero, come credono in molti, che sono proprio l’immaturità, l’inconsapevolezza e l’insicurezza di se stessi, le cause principali dei fenomeni di asocialità e di delinquenza giovanile. Vogliamo, forse, proteggere i nostri figli imponendogli una visione adulta che ancora non hanno, privandoli della possibilità e del diritto più sacrosanto e più importante: quello di sbagliare, di riprovare, di comprendere dagli errori, di migliorarsi e, così facendo, di diventare cittadini consapevoli.