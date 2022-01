Si dice spesso che vivere sani è una questione di volontà. È vero, alla condizione che le nostre scelte non siano influenzate negativamente, in gran parte inconsapevolmente e con grande persuasione. Lo Stato deve favo-rire le condizioni che consentono ai cittadini di assumersi la loro responsabilità individuale. A maggior ragione se in ballo c’è la loro salute. Perché non farlo anche per il nostro bene superiore: la salute. Solo per tutelare la libertà economica dell’industria del tabacco? Non mi pare corretto contrapporre la libertà economica alla salute pubblica, alla salute di tutti. La libertà economica è un diritto fondamentale. Lo sono però anche la protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.), il diritto alla salute e più in generale la libertà di ognuno. Tra l’altro, lo Stato già protegge in diverse occasioni la popolazione da determinati rischi della pub-blicità (ad esempio in materia di sostanze e preparati pericolosi, di certe derrate alimentari, ecc.). Dal profilo economico poi, il consumo di tabacco causa ogni anno, solo per i costi diretti, una spesa sanitaria supplemen-tare di 3 miliardi di franchi.