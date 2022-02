Sono un giovane che sta studiando per diventare infermiere. Una professione che pone al centro del suo operato la cura. Un concetto per noi fondamentale che non si lega solamente all’ambito sanitario ma anche a qualsiasi altro ambito della vita. In inglese cura si dice Care: nel mondo giovanile americano Care è il motto intraducibile degli studenti migliori, ossia: “me ne importa, mi sta a cuore”. L’esatto contrario del “me ne frego”. Ecco io penso che noi giovani dobbiamo essere Care.

Si parla tanto dei giovani. Spesso si giunge a conclusioni negative. La realtà giovanile è in realtà molto variegata e le generalizzazioni non rendono giustizia a tutti coloro che si impegnano per migliorare la società in cui vivono. Sono davvero tanti e hanno bisogno di essere ascoltati e valorizzati. In qualità di nuovo segretario del Partito liberale radicale di Lugano, cercherò di portare avanti la voce la nostra voce. Sì, lo farò perché me ne importa, perché mi sta a cuore.

Quando all’interno del partito discutiamo di temi concreti mi sento ascoltato. Non vi nascondo che in alcuni casi mi sento anche caricato di responsabilità: sono giovane e devo imparare moltissimo. Poi però questo senso di responsabilità diventa Care e allora mi butto, agisco. Tra le tante tematiche mi viene in mente quella legata all’ex Macello. Una tematica da affrontare con serenità, senza pregiudizi o preclusioni ideologiche che non portano lontano. Attorno all’ex Macello ruota una realtà molto variegata. C’è chi cerca uno spazio dove potersi esprimere al di fuori degli schemi più tradizionali e altri che invece fanno fatica a comprendere che in uno Stato esistono regole da rispettare. Ci vorrà tempo ma sono convinto che una soluzione è possibile.

Lugano possiede una importante Università di cui essere fieri. Trasformare Lugano in una vera Città universitaria è un obiettivo ambizioso ma allo stesso tempo un’opportunità per uscire definitivamente da un insano torpore e tornare a essere la Grande Lugano. Una Città in cui la qualità di vita è alta a beneficio di tutti.

Questa Città non deve essere un treno su cui salire magari senza più tornare. Qualcuno ritiene che la via per frenare l’emorragia di giovani oltre Gottardo sia quella dei sussidi. Rispetto questa logica ma non è la mia. Ai giovani come me preferirei venisse detto di studiare, provare, mettersi in gioco magari anche rischiando qualcosa. Con la possibilità ogni tanto di fallire, certo! Può capitare e in questi casi una mano da parte dello Stato per chi non ce la fa può essere importante. Ma non dobbiamo restare a casa tranquilli pensando che tanto arriveranno i sussidi. Come diceva un proverbio cinese: dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnali a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.

Concludo dicendo che noi giovani non siamo semplicemente una parola per riempirsi la bocca in campagna elettorale. Noi giovani siamo Care! Insieme possiamo crescere e ridare a questa Città il futuro che merita.

