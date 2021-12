Il 25 dicembre si celebra la nascita di Gesù. È senza dubbio una delle feste cristiane più sentite e più importanti. È tradizione trascorrere il Natale in famiglia: è una festa simbolo della riunione e del calore familiare, in cui si risaldano vincoli di affetto e di amicizia.

Le piazze, le vie della città, le vetrine dei negozi e le stradicciole si riempiono di addobbi e di luci natalizie, e nell’aria al suono delle cornamuse e delle musiche natalizie, aleggia un’atmosfera di festa. Non mancano, anche nei paesi e villaggi, gli alberi di Natale con festoni, ghirlande, stelle, luci e palle colorate e i mercatini natalizi con prodotti nostrani e oggetti di artigianato locale e quant’altro per i regali di Natale da mettere sotto l’albero. C’è solo l’imbarazzo della scelta...Laggiù in «Piazza Riforma» a Lugano, il grande Albero di Natale dai colori dorati e all’ angolo della piazza, come anche in «Piazza Dante», «ul maronatt» che vende le calde e profumate caldarroste.

In questo contesto natalizio, se le restrizioni varate da Berna per la preoccupante avanzata della pandemia (casi in crescita, ricoveri ospedalieri e decessi!) lo permetteranno, fare la spola in città tra le casette dei «mercatini di Natale», è d’obbligo. Assaporare i profumi e gustare i sapori gastronomici con aromi accattivanti e altro ancora, è un piacere. Una vera prelibata leccornia molto sostanziosa, è il tradizionale panettone di produzione ticinese, ricco di frutta candida (arancini e cedro), uvetta, noci, nocciole, fichi secchi, ma anche assaggiare o acquistare i tradizionali dolci natalizi, apprezzati anche dai palati più raffinati. Un buon bicchiere di «vin brûlé» «al tira sü la capèla dal stomic».

C’è davvero nulla di più bello e di più suggestivo vivere appieno il suggestivo periodo prenatalizio tra le bancarelle dei mercatini...

Detto questo, anche le singole abitazioni diventano un insieme di addobbi; luci e festoni colorati ai balconi delle case. I bimbi si divertono ad addobbare l’albero con i propri genitori. È tradizione natalizia fare il presepe, ovvero una rappresentazione della nascita di Gesù attraverso delle statuette.

Ma al dì là delle emozioni, delle luci e del frastuono mondano e del consumismo, riscoprire il vero senso del Natale e festeggiare la ricorrenza come da tradizione, si deve.

Festeggiamo il Natale, solidali con chi attende, da noi, quasi timoroso e schivo, un sorriso amico, un palpito di comprensione, un gesto gentile di fraternità, di solidarietà e di speranza, che può illuminare la sua vita e renderlo felice di stare al mondo.

Che dire della raccomandazione (pare per ora affossata) dei burocrati di Bruxelles ai Paesi membri dell’«Unione Europea», di sostituire il «Buon Natale», con «Buone feste?» La loro ennesima provocazione non ci coglie di sorpresa come pure quella di non dare nomi cristiani ai nostri figli. E ciò, si dice, per non (sic) urtare la sensibilità di chi appartiene ad altre religioni, per chi non si riconosce in nessuna organizzazione religiosa o perché ateo.

Ciò è frutto di una «Nuova» Europa nata senz’anima e senza identità e «di una laicità innacquata», come dice Papa Francesc.o Una proposta, questa, dell’UE che non ha senso perché l’Europa – checché se ne dica il contrario - ha radici cristiane. La vera laicità non è la negazione della religiosità: la diversità è una ricchezza comune anche per la società civile, laica, pluralista, liberale e democratica.

A chi, vuole «rubarci» il Natale, perché dà fastidio ogni riferimento cristiano, diciamo: Giù le mani dal Natale!

Ma scherziamo? Dovremmo, forse, rinnegare le nostre comuni radici, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni?

Buon Natale!

