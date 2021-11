Il punto centrale dell’Iniziativa sulla giustizia è la designazione dei giudici mediante sorteggio. L’intento dei promotori, o meglio l’illusione, è quella di spoliticizzare la giustizia. Essi vorrebbero togliere la competenza all’assemblea federale e demandarla ad una non meglio precisata commissione peritale, che dovrebbe essere eletta dal Consiglio federale, i cui membri, ricordo, appartengono ad un partito politico. A questo proposito ritengo che già la durata del mandato conferito alla commissione, di ben 12 anni, è sproporzionata, ma mi chiedo soprattutto, dove si possano trovare dei commissari totalmente estranei alle correnti politiche. Gli iniziativisi propongono che vi facciano parte dei professori universitari. Tuttavia, è sotto gli occhi di tutti che in occasione di interviste, anch’essi hanno precise idee politiche. Di conseguenza pretendere di spoliticizzare le nomine è mera illusione. L’iniziativa è inoltre silente sulla procedura e sui criteri di selezione alla quale dovrebbe attenersi la Commissione peritale. Di conseguenza è legittimo chiedersi se dopo l’iter di selezione, saranno realmente i candidati migliori a rientrare nella fase di estrazione a sorte. Non dimentichiamo che, in virtù dei principi procedurali, laddove un candidato dovesse essere escluso dall’estrazione, egli avrebbe il diritto di contestare tale decisione. A questo punto ci troveremmo con un Tribunale federale incompleto per molto tempo, ossia fino al termine della procedura ricorsale e ciò a scapito dei cittadini che vedrebbero accumularsi ulteriori ritardi nell’evasione delle loro pratiche. L’estrazione a sorte non premia dunque il candidato migliore, ma il più fortunato al gioco d’azzardo.