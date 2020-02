Sono uno studente di vent’anni. Mi ricordo che, tempo fa, in questo periodo, la mia mamma, portava all’asilo me e le mie sorelline in slitta. Di qualche anno più tardi, ricordo i fortini di neve che costruivamo alle elementari. Mi ricordo pure che la sera, quando le vie del mio quartiere si facevano meno trafficate, c’era chi le percorreva con gli sci di fondo. Io abito ad Arzo, non in Valle Bedretto. La distanza temporale con queste immagini e le previsioni degli scienziati, fanno sì che la visione che noi giovani abbiamo del nostro futuro sia vagamente nichilista. Non solo per le mille preoccupazioni che un giovane ha il diritto di avere, ma perché la nostra generazione deve fare i conti con il cambiamento climatico. Siamo diversi dai giovani che trenta, quaranta o cinquanta anni fa potevano fare a meno di angosciarsi per il loro divenire a causa del clima. Ci sentiamo vittime di scelte scellerate prese – in buona o in cattiva fede – da persone che, cercando di inseguire un benessere temporaneo e immediato e una crescita economica eterna, si sono dimenticate di noi. Noi che il conto ambientale e sociale dovremo pagarlo. C’è ancora chi dubita del cambiamento climatico. C’è chi dice che stiamo facendo le vittime. C’è chi, sentendosi accusato, storce il naso, quando una piccola supereroina, riflette sul vostro passato e sul nostro futuro. Per questo Greta non piace. Non piace perché suscita in noi un senso di impotenza e turbamento che preferiremmo non si palesasse. Non piace perché condanna chiaramente delle scelte che i più considerano dogmi, prese da uomini rispettabili. Non piace perché a un adulto dà fastidio farsi fare la morale da una ragazzina. La giovane attivista viene dunque dipinta come una mocciosa viziata, una marionetta strumentalizzata e una guru dell’apocalisse. Embè? Andiamo oltre al lecito giudizio personale. Non trovate che dovremmo essere tutti un po’ più riconoscenti nei suoi confronti? Io sto scrivendo queste poche frasi sconnesse grazie a Greta. I suoi detrattori vendono i giornali, grazie a Greta. Il cambiamento climatico è tornato al centro del dibattito pubblico, grazie a Greta. I governi dicono di voler risolvere il problema, grazie a Greta. I giovani di tutto il mondo hanno deciso di combattere per il loro futuro e difendere il diritto di averne uno, grazie a Greta. E forse, se un giorno dovessi riuscire a portare i miei figli all’asilo in slitta, dovrò ringraziare Greta.