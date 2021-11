Nel progetto di Polo sportivo e degli eventi non ho interessi politici né economici. Ho accetto di perorare la causa per ragioni ideali contagiato dall’entusiasmo e dalle visioni del compianto sindaco Marco Borradori e dopo che alcuni amici mi avevano proposto di diventare portavoce dell’Associazione di sportivi nata a sostegno del PSE. Questo alla luce della mia trentennale frequentazione di Cornaredo, come genitore, fondatore con Bruno Quadri della prima scuola calcio in Ticino, dirigente del settore giovanile bianconero e compagno di emozioni di Angelo Renzetti nell’ultimo decennio. Ho anche due nipoti che giocano a basket nelle giovanili di Lugano e Viganello e conosco le problematiche strutturali di questa e di altre discipline.

Tra le assurdità che si sono sentite e lette quella che mi ha più irritato riguarda gli spazi dedicati allo sport e al tempo libero che verrebbero sacrificati o ridotti dal PSE. Tra Cornaredo e Maglio i terreni calcistici a disposizione rimarranno immutati con condizioni strutturali notevolmente migliorate. Mentre gli spazi a disposizione delle altre discipline, dal basket al volley, dalla ginnastica alla scherma e via dicendo, passeranno da zero a cento, con un palazzetto che non ha eguali in Svizzera: tre piani interamente dedicati allo sport! L’atletica e gli appassionati di corsa godranno di una nuova pista (l’attuale non più omologata e andrebbe rifatta in ogni caso) con tribunetta e spogliatoi su un terreno oggi non certamente utilizzato a scopi sportivi (è uno sterrato a uso posteggio). Per non parlare del grande parco con 200 alberi nel quale la popolazione di ogni età potrà passeggiare o socializzare e che avrà spazi liberi per gli sport di tendenza (basket 3x3, padel, arrampicata all’aperto e fitness).