Le accuse mosse nei confronti del Vicesindaco Roberto Badaracco dal Gruppo Lega in Consiglio comunale sono gravi e inaccettabili. La nota diffusa ieri pomeriggio dal Gruppo Lega non può essere tollerata nemmeno sul piano del dibattito politico.

Ho sempre condannato ogni forma di accento violento o insultante nella politica e qualsiasi forma che si proietti in una dimensione che non sia quella del confronto democratico. Viviamo in un periodo di degrado del linguaggio, di atti e comportamenti irresponsabili, un declino che si deve fermare. L’auspicio è quello di non dover mai più leggere dei comunicati con un contenuto tanto assurdo quanto infamante e questo vale soprattutto per tutti coloro che rivestono un incarico istituzionale. Anche le parole sono pietre!