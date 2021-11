Mi permetto quindi una precisazione. Non so che informazioni abbia il mio ex collega - da cui, sia detto per inciso, visto gli insulti e le minacce che da settimane mi piovono addosso mi sarei aspettato almeno mezza parola di solidarietà - né se davvero conosce tutti e tutto delle oltre cento società sportive di Lugano e dintorni per asserire una cosa simile così perentoriamente. Io nel mio piccolo non ho la presunzione di cotanta scienza e conoscenza, anche se qualcuno in 50 anni di attività sportive in vari ambiti e a vari livelli conosco. Posso comunque assicurargli che il consenso sportivo al PSE non è così diffuso e radicato come forse un po’ imprudentemente ha affermato (del resto fortunatamente viviamo in Svizzera, non in Bulgaria), ma anzi il malessere è più diffuso di quanto si pensi. Diversi infatti saranno gli sportivi che voteranno no, e anche molti favorevoli non nascondo il loro fastidio e il mal di pancia per il progetto, tant’è che, come mi è stato ripetuto più volte in queste settimane, voteranno sì turandosi il naso, non certo per intima convinzione né per i contenuti sportivi del Polo.