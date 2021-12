Come convincere la maggioranza della popolazione dei Comuni più riottosi a cambiare opinione? Partendo dal fatto che l’area urbana e sub-urbana Locarnese (da Brissago a Cugnasco-Gerra) è rimasta l’ultima regione ticinese a non aver unito le forze. Luganese e Bellinzonese hanno fatto da battistrada. Quali vantaggi ha portato loro l’aggregazione? Occorrerebbe uno studio, ma di primo acchito direi che le opportunità hanno superato gli eventuali svantaggi. Penso in primis ai grandi progetti sovracomunali, che in passato i singoli Comuni non avrebbero avuto la forza di avviare. Progetti portati a termine nell’ultimo decennio. L’ultimo grande progetto di respiro regionale che ha portato sviluppo nel Locarnese (non consideriamo il Palacinema, frutto principalmente dell’impegno della Città di Locarno) è il Centro Balneare, inaugurato nel lontano 2009 dopo ben 11 anni di attesa (è stato necessario mettere d’accordo oltre dieci Comuni). Altri non se ne vedono all’orizzonte. Ecco, una base di partenza per ragionare sul fatto se l’«erba dei vicini» aggregati è più verde o meno della nostra. Altri temi possono essere i costi della macchina amministrativa e relativi risparmi che le aggregazioni hanno permesso. E negli ex Comuni ora frazioni, la qualità di vita è migliorata o peggiorata? I temi di paragone non mancano. Non per fare classifiche o per vedere chi è stato più furbo (ogni regione ha le sue peculiarità, inoltre tra il «prima» e il «dopo» entrano in gioco anche forti influenze esterne come l’andamento dell’economia ecc.). Si tratterebbe solo di vedere pro e contro di due esempi concreti (le fusioni luganese e Bellinzona se, appunto) come farebbe ogni buon amministratore.