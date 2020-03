Fare il municipale non è la cosa più semplice di questo mondo. Al mio primo ingresso in Municipio, otto anni or sono, pensavo di dover alzare la mano ogniqualvolta i miei principi di (allora) leghista mi avrebbero permesso di distinguermi, di ottenere qualcosa per il mio partito, di farmi dire grazie dalla popolazione.

Così non è! In Municipio vigono modelli di comportamento che vanno al di là dei principi di partito. Ognuno, è vero, può comportarsi come vuole, ma il pensiero deve andare non più tanto agli interessi del partito, bensì della popolazione. I miei principi sono certamente “prima i nostri” (senza escludere gli altri per principio), “restiamo Svizzeri”, e via dicendo: principi di cui ho avuto modo di chiedere l’applicazione in casi pratici. Ma è importante evitare malintesi: quando ho chiesto e ottenuto che per la nostra tradizionale festa di Scollinando non si andasse ad attingere al mercato estero per trovare maghi e altri intrattenitori, ma ci si rivolgesse invece al mercato ticinese, chi ha vinto non è stato il mio partito, ma la ragionevolezza al servizio della popolazione massagnese. Peraltro, la mia proposta non è stata accettata completamente nella mia formulazione originale, che prevedeva di inserire questo principio in un regolamento comunale, perché ciò avrebbe potuto impedire di rivolgersi, in certe occasioni, a personaggi stranieri che per le loro speciali competenze avrebbero potuto portare al Comune importanti vantaggi. Se fossi riuscito a imporre la mia idea su tutte la linea, avrei potuto gridare dalla vittoria, ma sarebbe stata una vittoria di Pirro: una sconfitta per il Municipio. Così, invece, il Municipio di Massagno è uscito come il solo vincitore.

In Municipio, per essere vincenti non serve lottare, picchiare i pugni sul tavolo. Il Municipio è un consesso di formiche dove ognuna fa il suo mestiere e dove, alla fine, si forma un consenso generale derivante dalla valutazione delle varie idee, liberamente esposte da ognuno. Applicando questo principio, nella maggior parte dei casi, perlomeno a Massagno, si raggiunge il consenso totale. In Municipio la politica non si fa con l’opposizione o – peggio ancora – con l’ostruzione, bensì (e tiriamo pure in ballo Giorgio Gaber) con la partecipazione.

Chi pretende di far valere le proprie idee senza fare delle proposte complete, senza esporre il proprio punto di vista su cui i presenti possano ragionare e dialogare, ha poco o niente successo. Questo vale anche per interpellanze, mozioni, interrogazioni ed altri atti dai toni che tendono all’arroganza, che sono pretestuose, basate su presupposti incorretti tanto per tirare l’acqua al proprio mulino. Molti sono stati gli atti di questo tipo a cui abbiamo – comunque – dato risposta, ma nessuno di essi ha portato a novità o cambiamenti a favore della popolazione. Altre iniziative, veramente intese a migliorare o comunque ad offrire qualcosa in più alla popolazione hanno invece convinto il Municipio a far svolgere degli studi per approfondire l’argomento.

Se in questi otto anni da me vissuti in Municipio siamo riusciti a terminare le nuove scuole elementari, a coprire la trincea procurando al Comune un polmone verde di 10.000 metri quadrati; se abbiamo potuto rafforzare le infrastrutture per gli anziani (benché ci sia ancora del lavoro da fare); se abbiamo ottenuto dal Cantone 10 milioni per rifare l’accesso veicolare a Massagno (e quindi giù fino a Lugano) e 8 per riassestare via San Gottardo (e finalmente possiamo por mano a via Selva); se (ancora prima che si alzassero questi stendardi) abbiamo messo a disposizione un fondo comunale da destinare all’alloggio e alla pigione moderata; se abbiamo avuto la approvazione del CC per migliorare il nostro Centro culturale attorno a Lux e Cosmo (anche con nuovissimi progetti che striamo elaborando); se abbiamo capito che le nostre infrastrutture per il rüt non ce la fanno più ed abbiamo avviato nuovi studi ed analisi; se i nostri giovani trascorrono tempo a fabbricare robot e a distinguersi in America, nonché a frequentare palestre il venerdì sera tutto ciò è successo perché io – anche io – ho partecipato con successo alla ricerca del consenso in seno al Municipio, con il mio apporto di idee, valutazioni, proposte.

Voglio rimanere in Municipio anche nella prossima legislatura, perché so di aver dato un contributo personale, diverso, schietto e sincero. Chiedo il supporto dei massagnesi che amano Massagno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata