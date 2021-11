Nell’intervista del 3 novembre Giorgio Giudici spiega che mirava a dare ai privati i terreni per costruire due torri in cambio dello stadio a costo zero per la Città e del palazzetto, finanziato con i restanti diritti di superficie. Il pasticcio di questi ultimi anni ha creato una soluzione molto onerosa per Lugano, che dovrà versare ai privati i costi dello stadio e del palazzetto per 167 milioni e in 27 anni altri 62 di interessi. Ai privati 229 milioni di franchi. Ma la Città dovrà ancora pagare per il Maglio tra acquisto terreni, progettazione, costruzione e interessi quasi 50 milioni, 15 per progettazioni e pista d’atletica e 12 per le finiture delle due torri e del blocco polizia. Un esborso di 306 milioni! I privati non mettono nulla; sull’opuscolo per il voto si fa credere che dopo 27 anni la Città riceverà stadio e palazzetto per 1 franco. È vero, ma dopo aver versato loro 229 milioni! Importo poi ridotto dai contributi del Cantone e Confederazione (23 milioni) e da 25 milioni di diritti di superficie in 27 anni, perché non ha senso far entrare in questo periodo i diritti di 90 anni!