Polo sportivo e degli eventi, ma quanto ci costa veramente? In questi giorni dove la campagna si è infiammata è stato detto di tutto e di più, con ricostruzioni contabili dei contrari a volte fantasiose se non chiaramente false.

Il Polo sportivo è un investimento ponderato che non minaccia la stabilità finanziaria della città. La collaborazione fra pubblico e privato è uno strumento di successo che ha dato risultati positivi in altri stadi in svizzera. Si tratta di una modalità di finanziamento che da decenni ormai permette agli enti pubblici di realizzare opere importanti tutelando la solidità delle casse pubbliche e proponendo progetti interessanti per tutta la popolazione e non destinati a un solo target. Il progetto è di una ditta svizzera leader nel settore, rinomata e specializzata in progetti simili.