L’uccisione di Samuel Paty, il professore di storia e geografia francese colpevole agli occhi del suo folle carnefice di aver trattato il delicato tema della libertà di espressione in maniera irrispettosa di una concezione quantomeno arcaica della religione, ci ricorda che le conquiste di libertà non sono acquisite per sempre, nemmeno là dove sono nate oltre duecento anni fa. Ancora oggi in tanti luoghi di questo nostro pianeta le libertà fondamentali non sono mai state moneta corrente, ma non sono poche e non sono da banalizzare le tendenze a ridurle o negarle che arrivano anche da noi, proposte da ideologie o concezioni fondamentalmente dispotiche, oscurantiste o semplicemente poco democratiche. Samuel Paty è diventato un simbolo, per quel che ha fatto e anche per averlo fatto senza timore...