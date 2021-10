Da numerosi anni, oseremmo dire già da bambini, il FC Lugano è sempre stato nei nostri cuori.

Ecco quindi che nel gennaio del 2016, sollecitati da alcuni tifosi vallerani, decidiamo di fondare il “3Valli Fan Club FC Lugano” raccogliendo in poco tempo oltre un centinaio di adesioni, non solo e prevalentemente provenienti dall’Alto Ticino, ma con un forte riscontro di tifosi domiciliati nel bellinzonese, locarnese e soprattutto nel Sottoceneri. Si organizzano trasferte fuori cantone per seguire la squadra del cuore, come pure all’estero in occasione delle partite di Europa League.

Proprio durante queste trasferte abbiamo potuto apprezzare l’alta qualità degli stati che hanno ospitato la squadra ospite e i tifosi. Un vero piacere poter assistere alla partita in un ambiente molto confortevole e visionare lo stadio e i suoi annessi con agio e molta cordialità.

Ritornare in seguito a Cornaredo è come cadere in una buia e fatiscente casa, anche se l’attuale Staff si sta dannando l’anima per renderla meno sgradevole.

A volte, anzi, ogni volta quando lasciamo il nostro stadio, ci domandiamo fino a quando si andrà avanti con questa situazione, ci domandiamo anche cosa possano pensare i tifosi ospiti che lasciano Lugano, la Grande Lugano, dopo aver seguito la propria squadra e dopo aver visto la pochezza dell’ospitalità logistica locale.

La maggior parte di noi non potrà votare il prossimo 28 novembre a sostegno del PSE e ci dispiace moltissimo. Ci sentiamo comunque in dovere e ci corre l’obbligo di invitare tutti i cittadini luganesi a sostenere vivamente questo progetto, consapevoli del fatto che oltre a dare una nuova immagine all’unica squadra ticinese di Super League, porterà un notevole impulso a tutte le discipline sportive toccate dal progetto, un impulso che potrà giovare non solo alla Città del Ceresio, ma a tutto il movimento sportivo del nostro Cantone.

Creare qualcosa di nuovo, investire a lungo termine, in particolare a favore della salute dei nostri giovani, sicuramente significa impegnarsi finanziariamente, ma implica anche creare un indotto economico che potrà portare un notevole impulso al Ticino intero.

Non vogliamo nemmeno pensarci a quali conseguenze andremmo incontro in caso di affossamento del progetto. Non volgiamo proprio crederci che i cittadini luganesi vorrebbero trovarsi la propria squadra faro relegata nel limbo delle dimenticate per sempre.

No ! Noi vogliamo sempre esserci e poter tifare “Forza Lugano”, ragione per cui ora vogliamo tifare “forza luganesi” per un SI alla nuova casa dello sport.

