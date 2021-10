Nonostante il gran parlare di mobilità sostenibile le cose non sembrano mettersi bene per il trasporto pubblico. Le FFS stanno faticando a recuperare gli utenti persi durante la fase più acuta della pandemia, anche se la situazione parrebbe migliore in Svizzera rispetto a quello che succede altrove, ad esempio la vicina Germania. Si calcola tuttavia che nel nostro Paese almeno un terzo delle persone che avevano rinunciato al trasporto pubblico a causa del Covid non abbiano, almeno per il momento, ripreso a viaggiare con il treno o il bus. Che ciò corrisponda alla realtà lo dimostrerebbe il calo del numero di Abbonamenti Generali (AG): almeno 100 mila secondo la presidente di Pro Bahn Svizzera Karin Blättler, calo che Alliance SwissPass sta cercando di tamponare con discutibili offerte di sconti i quali non vanno tra l’altro a favore di coloro che sono rimasti fedeli alle vecchie abitudini e che hanno ottenuto solo un minimo riscontro per il mancato uso del trasporto collettivo durante il «lockdown» (prolungamento di 15 giorni della durata dell’abbonamento).

Quanto si sta verificando ha probabilmente radici più lontane. Si tratterebbe di una tendenza legata all’evoluzione sociale che la crisi legata al virus ha solo accelerato. È quanto va denunciando da tempo il preposto federale alla sorveglianza dei prezzi Stefan Meierhans secondo il quale il sistema tariffario attuale del trasporto pubblico, che si fonda su prezzi fissi pagati in anticipo dall’utente, corrisponderebbe sempre meno alle esigenze della clientela se si considerano, tra le altre cose, il numero crescente di persone che lavorano a tempo parziale e di chi si affida, almeno per parte della settimana, al lavoro da casa. Ciò finisce per rendere ancora più concorrenziale, in termini di costi, la scelta del mezzo privato.

Occorrerebbe insomma una riforma radicale ideando un sistema di abbonamenti “à la carte” e facendo pagare all’utente solo l’effettivo utilizzo del mezzo pubblico durante il periodo di validità del titolo di trasporto, bonificando la quota non utilizzata al momento del rinnovo. Sembra essere questa la filosofia che ha in mente Mister prezzi. Alliance SwissPass, che riunisce le imprese di trasporto a livello nazionale, starebbe studiando finalmente delle proposte in tal senso. Bisognerà in questo contesto evitare complicazioni, cercando soluzioni unitarie e semplici a favore, prima di tutto, di chi il treno lo usa già premiando, tra l’altro, il suo contributo a favore dell’ambiente e cercando di conquistare nuovi clienti allo scopo, anche, di mettere a frutto quanto investito a suon di milioni se non di miliardi nel potenziamento del trasporto pubblico in questi anni e pensando per cominciare per quanto riguarda il Ticino alla Galleria di base del Ceneri.

