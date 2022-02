«Il 13 febbraio non si vota solo per sostenere gli editori, ma per permettere ai cittadini di continuare a informarsi attraverso testate pensate, organizzate e pubblicate da professionisti: e non da leoni da tastiera». Si concludeva così l’editoriale di Paride Pelli, direttore di questo giornale, giovedì 3 febbraio. Nulla da obiettare, ci mancherebbe, ma forse qualcosa da aggiungere, ammesso che al termine della campagna in vista della votazione di domenica prossima sul sostegno alla stampa ci sia ancora qualcosa da aggiungere.

Scrivo come rappresentante di un’Associazione, quella dei giornalisti sportivi del Ticino (ATGS), che raggruppa una piccola parte degli attori impegnati nel raccontare le vicissitudini della nostra società, la cronaca degli eventi sportivi. È evidente che ci sentiamo parte in causa, e infatti come comitato di ATGS esprimiamo senza se e senza ma il nostro sostegno al pacchetto di aiuti messo in votazione. Lo abbiamo fatto anche quando Sportpress.ch, l’associazione nazionale dei giornalisti sportivi, ci ha chiesto la nostra posizione nell’ambito di un sondaggio interno volto a chiarire i punti di vista delle varie associazioni regionali.

Che Sportpress.ch abbia poi ritenuto di non dare un’indicazione di voto poiché alcune sezioni hanno espresso la loro contrarietà alla Legge in votazione (non sappiamo perché: temiamo per la solita storia dell’indipendenza del giornalismo, alla quale non crediamo) personalmente ci ha lasciato di stucco e con l’amaro in bocca. Perché una cosa è evidente, anche se non dispongo di statistiche sottomano. Uno dei settori del giornalismo maggiormente penalizzato dalla continua erosione delle risorse economiche degli editori è proprio quello sportivo. Non parlo tanto dell’offerta radiotelevisiva, che soffre per dinamiche differenti (i costi sempre più importanti per accaparrarsi i diritti di trasmissione, il taglio della quota annua del canone), quanto piuttosto dell’offerta della carta stampata, che negli ultimi anni è andata assottigliandosi per una questione di scelte legate alla disponibilità economica.

Venuta meno quest’ultima, un po’ dappertutto sono state decise ristrutturazioni, fusioni, concentrazioni di servizi, riduzioni del numero di giornalisti impegnati nelle redazioni sportive con crescenti carichi di lavoro e di responsabilità e, non da ultimo, un drastico ridimensionamento dei collaboratori esterni delle redazioni, con grave ripercussione sulla categoria dei freelance, che già non se la passava molto bene, perché se c’è qualcosa che negli anni è rimasto pressoché immutato nel settore della stampa, questa è la retribuzione dei collaboratori delle varie testate giornalistiche.

Dire sì alla Legge in votazione domenica per i motivi che sono stati resi noti finora da più parti, per noi di ATGS rappresenta anche un atto di fede nei confronti degli editori: crediamo che grazie agli aiuti federali non solo si possa garantire il pluralismo e la professionalità, ma anche evitare che l’emorragia colpevole della morte di tante piccole e medie testate prosegua, con la salvaguardia di alcuni posti di lavoro (anche se fossero pochi sarebbero comunque importanti) e un lento ritorno ad un’offerta di attualità sportiva più ampia rispetto a quella odierna.

Non vorremmo illuderci, ma un sì alla Legge potrebbe voler dire più giornalisti e meno stress nelle redazioni sportive, un lento recupero di collaboratori esterni e dunque di freelance ai quali dare qualche possibilità di lavoro, e anche il ritorno nella «vetrina» dei giornali di sport considerati - spesso a torto - secondari.

Per poter vivere, uno sport e i suoi dirigenti e praticanti hanno bisogno di visibilità, quella visibilità che possono trovare sulle pagine dei giornali, perché con tutto il bene che vogliamo ai siti Internet delle associazioni, parliamo sempre e comunque di nicchie riservate a pochi adepti. Avere visibilità vuol dire farsi notare e l’equazione è piuttosto semplice: chi riesce a farsi notare potrà avere anche il sostegno di qualche sponsor. Speriamo, allora, che il nostro atto di fede nei confronti degli editori possa essere condiviso con un sì alla Legge da parte di tutti gli appassionati di sport.

