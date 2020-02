Con l’acquisto nel maggio del 2019 di alcuni sedimi in zona Gerso, sono iniziate le riflessioni in merito alla pedonalizzazione di via Selva (per intenderci quella che collega via San Gottardo a via Tesserete). Il Consiglio comunale sarà chiamato quest’anno a esprimersi su un probabile concorso di architettura e d’urbanistica che permetterà al Municipio di individuare le soluzioni migliori da attuare in questo comparto. Dal mio punto di vista, la prospettiva della chiusura di via Selva è del tutto controproducente e nociva. Quando nel 2006 il Consiglio comunale ha approvato il piano particolareggiato che prevedeva tale variante, probabilmente non si è chinato abbastanza sulla rilevanza che tale strada rappresentava per via San Gottardo.